Matthew Perry, il medico che gli ha fornito la ketamina si dichiara colpevole: rischia 40 anni di carcere

Uno dei medici che ha fornito a Matthew Perry la ketamina negli ultimi giorni di vita dell'attore di Friends nel 2023 si dichiarerà colpevole di molteplici accuse di distribuzione dell'anestetico dissociativo.

Accusato dell'overdose di Perry a fine ottobre 2023, il dottor Salvador Plasencia ha patteggiato con il Dipartimento di Giustizia. Allo stato attuale delle accuse di quattro capi d'imputazione per distribuzione di ketamina, il medico di Santa Monica rischia una condanna massima di 40 anni dietro le sbarre.

Il suo processo era in calendario per l'inizio del mese di agosto a Los Angeles, ma con l'accordo annunciato lunedì, il processo è stato annullato e si aspetta invece l'arrivo della sentenza.

Le circostanze della morte di Matthew Perry

Friends - The Reunion: Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Aniston e il cast in una foto dello speciale

Facendo pagare a Perry, tossicodipendente di lunga data, prezzi elevati per la ketamina, Plasencia e il Dr. Mark Chavez di San Diego, con sede a Los Angeles, pensavano chiaramente di aver trovato una miniera d'oro da sfruttare per bene. "Mi chiedo quanto pagherà questo idiota", aveva scritto spietatamente Plasencia a Chavez a un certo punto della loro trattativa con Perry.

COugar Town: Matthew Perry e Courtney Cox insieme sul set

Matthew Perry è morto il 28 ottobre 2023 all'età di 54 anni. Il suo corpo è stato scoperto in una vasca idromassaggio nella sua casa. Nel dicembre dello stesso anno, l'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles aveva dichiarato che Perry, che aveva combattuto pubblicamente con droghe e alcol, era morto a causa degli "effetti acuti della ketamina".

Il rapporto dell'autopsia citava anche l'annegamento, la malattia coronarica e gli effetti della buprenorfina, un farmaco usato per trattare il disturbo da uso di oppioidi, come fattori che avevano contribuito alla sua morte. Nel maggio 2024, un portavoce della polizia di Los Angeles ha dichiarato a Deadline che era in corso un'indagine aperta sulla morte di Perry con la Drug Enforcement Agency (DEA).