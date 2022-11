Matthew Perry, la dipendenza dall'alcool e l'aiuto da parte del cast di Friends: "Non avrebbe funzionato"

All'interno del suo nuovo libro Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, Matthew Perry ha parlato apertamente ai suoi fan, e al mondo, come forse non era mai accaduto prima. L'attore ha parlato dei suoi problemi, delle sue dipendenze da alcool e pillole, di quei giorni bui che si sono susseguiti, raccontando ai lettori che, un intervento da parte del cast di Friends non lo avrebbe salvato.

L'attore volto di Chandler Bing in Friends, il cui libro è in cima alla lista dei bestseller, ha parlato della sua guarigione con Elizabeth Vargas per il suo podcast Heart of the Matter per Partnership to End Addiction.

Friends: Matthew Perry e Adam Goldberg in una scena dell'episodio Il nuovo coinquilino

Matthew Perry, che stava già lottando contro la dipendenza dall'alcool quando è entrato nel cast di Friends nel 1994, ha raccontato di aver "soffocato un po' il vizio del bere quando ho ottenuto quel lavoro perché per tutto il tempo ho pensato, 'Non puoi rovinare tutto questo. Questo è il lavoro più bello del mondo'. E il lavoro mi ha salvato la vita in molti modi. Ma bevevo tutte le sere. Poi è andata sempre peggio". All'età di 27 anni, l'attore è andato in riabilitazione per la prima volta.

Lisa Kudrow, così come Jennifer Aniston, intervenne insieme al resto del cast nel tentativo di aiutare l'attore e amico: "Erano tutti nel mio camerino, dopo una prova in cui non avevo fatto altro che tremare, per provare a intervenire. Ma non avrebbe funzionato", ha raccontato Matthew Perry ricordando quel momento.

L'attore ha spiegato: "Hai bisogno di un professionista. Di qualcuno che conosca davvero [la dipendenza]. Perché ciò che le persone non capiscono veramente è che se c'è un intervento, l'unica cosa che devi fare per farlo finire è dire: 'No, vai fuori da casa mia.' Ed è finita. Il modo giusto per farlo è con un professionista, qualcuno che fa questo per vivere, e andando in riabilitazione. Ma 50 persone che dicono: 'Dovresti smettere di bere', non ti faranno smettere di bere".

L'attore, che ha stimato di aver speso circa 9 milioni di dollari per tornare ad essere sobrio, è stato in 65 centri di disintossicazione e ha rischiato di perdere la vita due volte. Quando è stato operato per problemi al colon, e quando il cuore si è fermato proprio durante l'intervento. La dipendenza "è una malattia" ha proseguito Perry nel suo racconto, e averlo capito e accettato lo ha aiutato nella sua guarigione.

"Mi hanno messo in questo ufficio con un religioso. L'ultima cosa che ha detto è stata: 'Non è colpa tua.' E io ho detto: "Cosa? Dillo di nuovo?". E lui: 'Non è colpa tua. Hai una malattia.' Non posso dirti cosa ha significato per me. Pensavo di essere debole e di aver bisogno di questa cosa di cui le altre persone non avevano bisogno. E poi ho iniziato a capire che era un malattia e mi sono sentito come liberato".