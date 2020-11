Matthew McConaughey: "C'è un'unica commedia romantica di cui interpreterei il sequel"

Matthew McConaughey ha più volte ribadito la sua intenzione di non fare mai più commedie romantiche, dopo averne girate un bel po' in passato, ma recentemente ha rivelato che per una di queste potrebbe fare un'eccezione, si tratta di Come farsi lasciare in 10 giorni, interpretata a fianco di Kate Hudson.

Matthew McConaughey in A casa con i suoi

Durante un'intervista con E!, Matthew McConaughey ha aperto le porte al possibile sequel di Come farsi lasciare in 10 giorni, commedia romantica del 2003 con protagonista l'attore insieme a una giovane Kate Hudson:

"Possibile che io sia pronto per rifare una delle rom-com che ho girato. Come farsi lasciare in 10 giorni mi è sempre piaciuto, e credo sia l'unico film di cui potrei girare un sequel"

Nonostante nel 2010 Matthew McConaughey abbia abbandonato il genere delle rom-com rifiutando un'offerta di 14,5 milioni di dollari, per Come farsi lasciare in 10 giorni potrebbe ripensarci in quanto resta ancora oggi uno dei suoi preferiti:

"Era stato davvero bello. Per quanto riguarda l'universo delle commedie romantiche, quella è ben riuscita. La gente lo ama ancora, e io mi ero divertito molto a lavorarci".

Dallas Buyers Club, Matthew McConaughey svela la sua dieta alcolica: "Persi più di 1 kg a settimana"

Nel film Kate Hudson è Andie Anderson, giornalista che riceve l'incarico di scrivere tutte le mosse necessarie per farsi lasciare in dieci giorni. A questo scopo, fa innamorare un ragazzo per poi commettere tutti gli errori più classici per farsi lasciare. La vittima di questo esperimento è Benjamin Barry, ovvero Matthew Mc Conaughey, un pubblicitario che, a sua volta, ha scommesso di riuscire a far innamorare una donna qualsiasi in soli dieci giorni.

Ci sarà davvero un sequel di Come farsi lasciare in 10 giorni? Nessuno lo sa, ma per il momento i fan di quel genere e dell'affascinante star di Hollywood non possono far altro che continuare a sognare.