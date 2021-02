Matthew McConaughey svela cosa ha imparato sul set di Magic Mike: "Sono rimasto scosso"

Matthew McConaughey durante uno strip in una scena di Magic Mike

Durante la lavorazione di Magic Mike, Matthew McConaughey ha vissuto numerosi momenti illuminanti di cui ha parlato con Graham Bensinger. Per prepararsi ai loro ruoli, McConaughey e Channing Tatum hanno frequentato per diverso tempo alcuni strip-club e sono venuti a conoscenza di diversi segreti sulla struttura "aziendale" di questo universo.

Magic Mike: Channing Tatum, Matthew McConaughey, Joe Manganiello e Matt Bomer sulla cover di Entertainment Weekly

Magic Mike è uscito al cinema nel 2012 eppure, nonostante ciò, continua ad essere al centro dell'immaginario collettivo. Gran parte del merito va ai fisici statuari di Matthew McConaughey e Channing Tatum. Per prepararsi ai ruoli, i due hanno frequentato per diverso tempo numerosi strip-club e spogliarellisti. Come riporta Cinema Blend, l'attore ha dichiarato: "Io credo che ogni attore viva numerosi momenti illuminanti mentre si prepara a interpretare un personaggio. Devo dire di essere rimasto abbastanza scosso all'idea di quanto sia squallido il mondo degli strip-club. Diverse volte io e Channing abbiamo chiacchierato con gli stripper e tutti si comportavano come se fossero avvocati, banchieri e burocrati. Poi, 30 minuti dopo, stavano tutti sul palco a ballare. Wow, quei nerd vestiti in modo pessimo riescono a trasformarsi così rapidamente?".

Matthew McConaughey ha approfondito in modo particolare il mondo degli strip-club per interpretare Magic Mike nel miglior modo possibile. L'attore non si è limitato a condividere la sua idea su questo universo ma ha anche detto cosa farebbe se fosse davvero uno stripper. McConaughey ha dichiarato: "Dallas, il mio personaggio, era il capo del locale che appare in Magic Mike. E ho pensato che i veri affari si fanno alla fine dello spettacolo. Per questo motivo è necessario conoscere bene le auto con cui arriva ogni singola donna!".

Matthew McConaughey è noto per aver interpretato la prima stagione di True Detective, Killer Joe, Interstellar e Dallas Buyers Club, per cui ha vinto il suo primo Premio Oscar come Miglior Attore Protagonista.