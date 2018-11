Matthew McConaughey legge una storia della buona notte per Calm

Matthew McConaughey, il premio Oscar, è diventato un partner di Calm, l'app che aiuta i propri utenti a meditare, riflettere e ottenere un sonno più riposante e soddisfacente.

L'attore ha contribuito al progetto leggendo una storia intitolata Wonder e scritta da Chris Advasun. Il racconto dura circa 35 minuti e sull'app si può sentire anche il prologo in cui McConaughey pone delle domande all'ascoltatore per aiutarlo a concentrarsi sulle questioni importanti della vita quotidiana.

Calm, l'app disponibile per iOS e Android, propone circa 120 storie della "buona notte" che comprendono alcuni dei racconti più conosciuti di sempre e alcune opere inedite, oltre a compilation musicali ideate per conciliare il sonno e altri contenuti in linea con gli scopi del progetto.

Alcune delle funzionalità sono gratuite e il primo mese di utilizzo non ha alcun costo, mentre successivamente l'abbonamento è di circa 12.99 dollari al mese.

Ecco un breve assaggio del contributo di Matthew McConaughey: