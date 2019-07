Matthew McConaughey: Marvel ha trovato il suo prossimo villain?

Matthew McConaughey sarebbe un villain perfetto per Marvel, e indovinate un po'? Disney questo lo sa e infatti corre voce che lo voglia fortemente in uno dei prossimi cinecomic.

Al momento non si tratta neppure di una notizia ma di un rumor, diffuso in rete dal sito We Got this Covered: secondo una fonte interna a Marvel, potrebbe essere proprio Matthew McConaughey a interpretare il prossimo cattivo di turno. Le voci vogliono il suo nome in cima alle liste per la parte di villain in Thor: Love and Thunder, quindi nella fase 4 del MCU (ma la cosa è abbastanza difficile in quanto il malvagio del cinecomic sarà con ogni probabilità una donna) oppure in Captain Marvel 2, film programmato al momento tra quelli della Fase 5 della Marvel, e dunque in arrivo in sala non prima del 2021.

In effetti non è la prima volta che il nome dell'attore Premio Oscar per Dallas Buyers Club viene legato ai progetti della Casa delle Idee: già qualche anno fa si era parlato di lui nel cast di Guardiani della Galassia Vol. 2, poi come di un perfetto Norman Osborn nell'universo cinematografico di Spider-Man. La storia però ci dice che nessuna delle due possibilità si è concretizzata, non è chiaro se per volere di McConaughey o per impedimenti di altra natura. E certamente anche in questo caso non ci sarà villain che possa fregiarsi del suo volto se l'indimenticabile Rust Cohle di True Detective non lo vorrà. Noi non possiamo che sperare, tenervi aggiornati sui futuri sviluppi e ricordarvi che McConaughey è al cinema in questi giorni con il sexy thriller Serenity - L'isola dell'inganno (di cui trovate qui la nostra recensione).