Matthew McConaughey e Jimmy Fallon spiegano in musica perché questo Natale sarà diverso (VIDEO)

Jimmy Fallon ha coinvolto il premio Oscar Matthew McConaughey in una performance musicale intitolata This Christmas will be different, ecco il divertente video.

Matthew McConaughey e Jimmy Fallon hanno realizzato una divertente canzone natalizia con cui spiegano come questo Natale sarà diverso da quello dell'anno scorso.

Il video condiviso online mostra il presentatore e il premio Oscar celebrare la possibilità di ritornare a casa dalla famiglia per festeggiare insieme alle persone amate.

La canzone This Chistmas will be different riepiloga infatti tutto quello che accade quando ci si ritrova a Natale. Matthew McConaughey e Jimmy Fallon, in musica, spiegano che rispetto a un anno fa si potrà tornare a casa dai propri cari e immergersi nell'atmosfera delle feste tra vicini che amano le decorazioni, gossip tra conoscenti, parenti invadenti, situazioni complicate, giochi e festeggiamenti. Non mancano nemmeno dei riferimenti alla pandemia e alle limitazioni, ma in modo davvero ironico.

L'attore, impegnato a promuovere il film animato Sing 2 - Sempre più forte, ha così dimostrato ancora una volta le sue capacità canore.

Nel film animato i protagonisti dovranno abbandonare il Moon Theatre per esibirsi sul palco di una grande città. Il film segue sempre le imprese del koala Buster Moon e del suo cast, che ora deve concentrarsi sul debutto di un nuovo spettacolo al Crystal Tower Theatre nella luccicante Redshore City. I protagonisti dovranno anche intraprendere una missione per trovare la leggenda del rock Clay Calloway e convincerlo a tornare sul palco. Riusciranno i personaggi di Sing 2 - Sempre più forte a tirarlo fuori dal suo isolamento?

Nella versione originale il koala Buster è interpretato dal vincitore Oscar Matthew McConaughey, Reese Witherspoon presta la sua voce alla maialina Rosita, Scarlett Johansson alla porcospina rocker Ash, mentre il serioso gorilla Johnny avrà la voce di Taron Egerton, il timido elefante Meena quella di Tory Kelly, il provocatorio porcellino Gunter di Nick Kroll. A interpretare la leggenda del rock, il leone Clay Calloway sarà invece Bono.