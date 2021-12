Sì sì vax vacciniamoci: la canzone di Un giorno da pecora è già cult (VIDEO)

Dopo i 3 tenori ora esistono i 3 virologi: Andrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco hanno intonato Sì sì vax vacciniamoci, la canzone dei vaccinati, durante Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1. Un video che vuole convincere tutti a vaccinarsi ma che difficilmente diventerà tra le più ascoltate sulle piattaforme digitali come Spotify.

Il mondo della musica è pieno di artisti che hanno deciso di unire le proprie forze per esibirsi: dai 3 tenori Plácido Domingo, José Carreras e Luciano Pavarotti, a Umberto Tozzi, Enrico Ruggeri e Gianni Morandi, che con 'Si può dare di più' vinsero il Festival di Sanremo 1987. Senza dimenticare Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, i componenti de Il Volo che decisero di unirsi durante la seconda edizione del talent show canoro per bambini Ti lascio una canzone. Ora ad unirsi in un'improbabile esibizione sono stati Andrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco, i tre virologi hanno accolto l'invito di Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Crisanti, professore ordinario di microbiologia all'Università di Padova, Bassetti, direttore dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova e Pregliasco, direttore Sanitario dell'IRCCS Istituto Galeazzi di Milano, hanno deciso di esibirsi con quello che dovrebbe essere l'inno dei favorevoli alla vaccinazione, in contrapposizione ai no vax. Il brano dal titolo 'Si si vax' è stato creato sulle note di Jingle Bells.

L'esibizione del trio è diventata subito virale sui social, anche se in molti hanno sottolineato che fosse abbastanza imbarazzante, sia per il testo che per il fatto che i tre sono sicuramente bravi come virologi, ma come cantanti sono uno meno intonato dell'altro.

Ecco il testo della canzone per un'eventuale versione karaoke natalizia:

Sì sì sì vax vacciniamoci

Se tranquillo vuoi stare i nonni non baciare

Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu

Se vuoi andare al bar

Felice a festeggiar

Le dosi devi far

Per fare un buon Natal

Mangia il panettone

Vai a fare l'iniezione

Proteggi gli altri oltre a proteggere anche te

Con la terza dose tu avrai feste gioiose

Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu

Per il calo dei contagi dosi anche ai Re Magi.