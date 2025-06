Matthew McConaughey e Nic Pizzolatto, dopo True Detective, lavoreranno a un nuovo film

Il premio Oscar Matthew McConaughey collaborerà nuovamente con Nic Pizzolatto con cui aveva realizzato la serie True Detective, in occasione di un film basato sui romanzi con al centro il personaggio di Mike Hammer.

I libri sono stati scritti da Mickey Spillane e Max Allan Collins e nel progetto sono coinvolti Skydance ed Entertainment 360.

I dettagli del progetto

Il personaggio di Mike Hammer è stato al centro di vari romanzi a partire dal 1947. I libri hanno venduto oltre 250 milioni di copie in tutto il mondo e, nel corso degli anni, ha ispirato vari personaggi diventati iconici come Dirty Harry, Jack Reacher e James Bond.

Il detective privato non esita a utilizzare la violenza ed è stato un veterano della seconda Guerra Mondiale, oltre a essere innamorato della sua segretaria Velda.

Nel corso degli anni il personaggio è arrivato sul piccolo e grande schermo in occasione di alcune serie tv e film destinati al piccolo e grande schermo.

La collaborazione dopo True Detective

Matthew McConaughey e Nic Pizzolatto hanno per anni parlato di una possibile reunion dopo il successo di True Detective. Il filmmaker ha da poco avuto l'occasione di leggere lo script del film di Mike Hammer, che potrebbe essere il primo di un franchise, e sembra aver coinvolto l'attore. Pochi giorni fa Nic aveva inoltre svelato che aveva parlato con McConaughey e Woody Harrelson di un possibile ritorno sugli schermi televisivi dei personaggi che avevano interpretato nello show HBO, Cohle e Hart.

Recentemente Matthew ha recitato in The Rivals of Amziah King, che ha debuttato al SXSW Film Festival, e The Lost Bus diretto da Paul Greengrass. L'attore, inoltre, è stato coinvolto nella serie Brothers, progetto targato Apple e Skydance.