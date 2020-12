Matthew McConaughey e "L'arroganza della sinistra USA" nei confronti di chi ha votato Trump

Russell Brand doppia C.P. per Hop

Russell Brand ha ospitato Matthew McConaughey nel suo podcast, e i due hanno condannato una certa ipocrisia della sinistra americana. Nello specifico, nel nuovo episodio di Under the Skin hanno criticato chi mette alla berlina le persone solo perché hanno votato per Donald Trump (o, nel caso dell'Inghilterra per Brand, la Brexit), bollandole come stupide senza andare oltre il dettaglio politico. "C'è molta arroganza da parte della sinistra illiberale nei confronti dell'altra metà del paese", ha detto McConaughey, che conosce molto bene la situazione essendo residente in Texas, regione notoriamente repubblicana dove Donald Trump ha vinto il 52,06% dei voti nell'elezione tenutasi un mese fa.

Matthew McConaughey, da sex symbol a premio Oscar

The Gentlemen: una scena con Matthew McConaughey

L'attore ha aggiunto il dettaglio specifico che lo infastidisce: "Sono sicuro che l'hai notato nella nostra industria, quattro anni fa quando è stato eletto Trump c'era gente che negava l'evidenza. E adesso sembra che abbia vinto Joe Biden, ed è la destra a negare l'evidenza. E posso capirlo, perché loro credono alle fake news." Al momento i legali del presidente uscente stanno ancora contestando l'esito elettorale, accusando i Democratici di brogli, e Trump non ha ancora ufficialmente riconosciuto la sconfitta, pur avendo dato il via libera per la transizione dopo alcune settimane di stallo.

The Gentlemen: una scena con Charlie Hunnam e Matthew McConaughey

Matthew McConaughey ha recentemente recitato in The Gentlemen di Guy Ritchie, da poco disponibile su Amazon Prime Video in Italia, e prossimamente sentiremo la sua voce nella versione originale di Sing 2, sequel targato Illumination Entertainment e Universal Pictures.

Anche Russell Brand apparirà in un sequel della casa di produzione specializzata in prodotti animati, per l'esattezza Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo. L'attore inglese ha anche un ruolo in Assassinio sul Nilo, secondo film su Hercule Poirot diretto e interpretato da Kenneth Branagh, che doveva uscire nelle prossime settimane ma è stato rimosso dal calendario della Disney in attesa di nuove decisioni sulla strategia di distribuzione per i titoli che dovevano arrivare nelle sale quest'anno.