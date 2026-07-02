Matt Smith si prende in giro da solo: "Keanu Reeves mi ha visto in Morbius, colpa del Valium?»

Una semplice battuta durante un podcast si è trasformata in uno dei momenti più divertenti della settimana. Matt Smith ha scoperto che Keanu Reeves ha visto Morbius durante un volo e ha reagito con un'autoironia irresistibile, senza risparmiare il film in cui recita.

A volte bastano pochi secondi per trasformare un'intervista in un piccolo fenomeno virale. È quello che è successo a Matt Smith, ospite del podcast Royal Court di Brittany Broski, quando la conversazione è finita su Morbius, il cinecomic Sony tratto dall'universo Marvel che nel 2022 aveva diviso pubblico e critica. L'attore britannico, che nel film interpreta Milo, non si aspettava certo di sentir nominare la pellicola in quel contesto. Ancora meno di scoprire che a guardarla era stato Keanu Reeves.

"Io in volo non guarderei Morbius": l'ironia di Matt Smith conquista il web

La reazione è arrivata d'istinto, con il tipico umorismo tagliente che ha reso il momento immediatamente virale. Matt Smith, grande estimatore della star di John Wick e Matrix, ha faticato a credere che proprio Keanu Reeves avesse scelto quel titolo durante un viaggio in aereo, trasformando la sorpresa in una raffica di battute che hanno conquistato i social.

Un ritratto di Matt Smith

Durante la chiacchierata, Brittany Broski ha raccontato a Smith che Keanu Reeves aveva visto Morbius sfruttando il catalogo di intrattenimento disponibile su un volo. La risposta dell'attore è stata tanto spontanea quanto eloquente: "Ma dai, smettila."

Quando la conduttrice gli ha chiesto quale film sceglierebbe lui durante un viaggio, Smith ha colto al volo l'occasione per scherzare sul proprio lavoro: "Di sicuro non guarderei Morbius." Da lì è partita una divertente sequenza di ipotesi sul motivo che avrebbe spinto Reeves a cliccare proprio su quel titolo.

"Mio Dio... dev'essersi davvero spinto fino in fondo al catalogo della compagnia aerea per arrivare a quello. Forse era sotto l'effetto del Valium." Quando Broski ha rilanciato ipotizzando che Reeves potesse essere semplicemente ubriaco, Smith ha continuato sullo stesso tono: "Avrà avuto uno di quei momenti."

L'autoironia dell'attore ha colpito molti fan proprio perché arriva da uno dei protagonisti del film. Invece di difendere a tutti i costi il progetto, Smith ha scelto di riderci sopra, dimostrando una leggerezza che il pubblico ha particolarmente apprezzato.

Tra battute e ammirazione: "Keanu Reeves è un angelo"

Le prese in giro, però, erano rivolte esclusivamente al film. Smith ha infatti voluto chiarire immediatamente il proprio affetto nei confronti di Reeves, evitando qualsiasi fraintendimento.

Matt Smith sul set

"Vorrei che fosse chiaro: Keanu Reeves è una leggenda. Lo adoro." L'attore ha poi spinto ancora più in là gli elogi, definendolo addirittura "un angelo" e aggiungendo con entusiasmo: "Se nella vita dovessi avere un angelo custode, spero davvero che sia Keanu Reeves."

Smith ha anche ricordato quanto abbia amato la fase della carriera che ha consacrato Reeves negli anni Novanta. "Credo davvero che quel periodo del suo cinema sia straordinario. Da Point Break in poi... per me è semplicemente il migliore."

L'episodio ha inevitabilmente riportato l'attenzione su Morbius, film in cui Smith affiancava Jared Leto nel ruolo di Milo, amico d'infanzia del protagonista. Uscito nel 2022, il cinecomic non riuscì a convincere né la critica né il pubblico, diventando rapidamente uno dei casi più discussi del panorama supereroistico recente.

Proprio per questo la sincerità dell'attore, capace di scherzare senza filtri su un progetto accolto tiepidamente, ha finito per conquistare molti spettatori più di qualsiasi difesa di circostanza.