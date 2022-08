House Of The Dragon, Matt Smith su Daemon Targaryen: "Lui crede che tutto quello che fa sia giusto"

Matt Smith si è recentemente aperto a proposito di Daemon Targaryen, il suo personaggio di House Of The Dragon, sostenendo quest'ultimo sia consapevole delle sue azioni.

Il Trono di Spade è noto per le sue scene cruente, violente e spesso terrificanti e la premiere di House of the Dragon, il nuovo show della HBO, è stata all'altezza del suo predecessore. Matt Smith, l'interprete di Daemon Targaryen, si è recentemente aperto a proposito della brutalità e della psicologia del suo personaggio. Attenzione: seguono spoiler.

Nella premiere, Daemon guida i Mantelli d'oro attraverso Approdo del Re per punire coloro che hanno commesso crimini. Tuttavia, quella punizione è molto, molto peggiore dei crimini commessi: i suoi soldati tagliano le membra dei malcapitati e decapitano alcuni di loro per le loro malefatte.

In ogni caso, che ci crediate o no, Smith ha detto al New York Times che Daemon è convinto che le sue azioni sia assolutamente giuste: "Pensa di uscire e ripulire la città dal crimine, anche se in un modo molto sgradevole. Ma nella sua testa tutto quello che fa è giusto e ha senso."

"Almeno credo che sia così, forse non lo è. Non lo so. Questa è la cosa grandiosa di Daemon: semplicemente non lo sai. Lo fa perché desidera che accadano cose buone in futuro? O lo fa soltanto per creare il caos? È una combinazione di entrambi i fattori probabilmente. Lo è sempre, ed è per questo che è così interessante", ha concluso Matt Smith.