Matt Damon protagonista di Stillwater, dramma di Tom McCarthy

Matt Damon si prepara a una nuova impegnativa performance in Stillwater, nuovo progetto di Tom McCarthy. Il divo è collegato al progetto, acquisito da Participant da maggio e collaborerà col regista Tom McCarthy, premio Oscar per Il caso Spotlight.

Venezia 2017: Matt Damon al photocall di Suburbicon

In Stillwater, Matt Damon interpreterà Bill, ruvido operaio del settore petrolifero dell'Oklahoma che si reca a Marsiglia per far visita alla figlia che non vede da tempo, la quale si trova in prigione per un omicidio che sostiene di non aver commesso. In Francia, Bill dovrà confrontarsi con barriere linguistiche, differenze culturali e con un complicato sistema legale, ma farà di tutto per salvare la figlia e dimostrare la sua innocenza. Nel processo l'uomo stringerà amicizia con una donna francese e con la figlia e si imbarcherà in un viaggio per comprendere il senso di appartenenza nel mondo.

Prossimamente vedremo Matt Damon a fianco del collega Christian Bale nell'atteso Le Mans '66 - La grande sfida, biopic incentrato sulla missione missione del pilota britannico Ken Milese del designer americano Carroll Shelby di costruire un'auto rivoluzionaria che potesse consentire a Ford di sfidare il dominatore indiscusso delle gare automobilistiche: Enzo Ferrari e la sua scuderia.

L'uscita italiana di Ford vs Ferrari è fissata per il 14 novembre 2019.