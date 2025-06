RIP: il nuovo film con Ben Affleck e Matt Damon ha una data d'uscita ufficiale

RIP, il nuovo thriller poliziesco diretto da Joe Carnahan con protagonisti Ben Affleck e Matt Damon, ha finalmente una data di uscita. Il film, che vede nel cast anche Teyana Taylor e Sasha Calle, sarà distribuito direttamente in streaming da Netflix a partire dal 16 gennaio 2026.

RIP, tutti i dettagli del film

Affleck, reduce dalla regia del suo prossimo film Animals (anch'esso targato Netflix), torna davanti alla macchina da presa con questo progetto ad alta tensione. A sorpresa, RIP salterà completamente il passaggio nelle sale cinematografiche, arrivando direttamente sulla piattaforma.

RIP: Matt Damon e Ben Affleck in una scena del thriller

Ambientato a Miami, il film racconta la storia di un gruppo di agenti di polizia che, dopo aver scoperto un enorme quantitativo di denaro nascosto in un rifugio abbandonato, cominciano a nutrire sospetti gli uni verso gli altri. Con la fuga di notizie sul bottino, le relazioni all'interno del gruppo iniziano a sgretolarsi, dando il via a una spirale di tensione e tradimenti.

La sceneggiatura è firmata dallo stesso Joe Carnahan, che l'ha proposta a vari produttori prima di trovare l'interesse di Affleck e Damon. Netflix è subentrata successivamente come distributore esclusivo. Carnahan è noto per il suo stile energico e adrenalinico, che lo ha reso celebre sin da Narc (2002). Tra i suoi titoli più noti figurano The Grey, Smokin' Aces, Boss Level, Stretch, Copshop e The A-Team.

I prossimi progetti di Affleck e Damon

Parallelamente a RIP, Matt Damon è coinvolto in The Odyssey, il nuovo ambizioso progetto firmato Christopher Nolan, con un cast di primo piano che comprende Anne Hathaway, Zendaya e Tom Holland. Inoltre, non è esclusa una sua partecipazione a un possibile nuovo capitolo della saga di Jason Bourne.

Matt Damon è Ulisse nella prima foto di The Odyssey

Ben Affleck, invece, tornerà nei panni del protagonista in The Accountant 2, accanto a Jon Bernthal. È anche impegnato in una collaborazione con Terrence Malick per una versione estesa del film To the Wonder.