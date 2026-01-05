Matt Damon e Ben Affleck sono due poliziotti corrotti nel trailer di The Rip - Soldi Sporchi

Debutterà il 16 gennaio su Netflix il nuovo film The Rip - Soldi sporchi che ha permesso a Ben Affleck e Matt Damon di recitare di nuovo insieme.

Il thriller è stato scritto e diretto da Joe Carnahan e il trailer, condiviso dalla piattaforma di streaming, anticipa qualche dettaglio della storia e delle caratteristiche che contraddistinguono i protagonisti.

Cosa racconterà il thriller con Affleck e Damon

Al centro della trama del film The RIP - Soldi sporchi ci sarà un gruppo di poliziotti alle prese con decisioni difficili e rischi mortali.

Dopo aver scoperto milioni di dollari in contanti in un deposito abbandonato, la fiducia tra una squadra di poliziotti di Miami inizia a vacillare. Quando forze esterne vengono a conoscenza dell'entità del sequestro, tutto è messo in discussione, incluso di chi potersi fidare.

Il trailer anticipa i momenti in cui i protagonisti compiono la scoperta che cambierà per sempre la loro vita e alcune scene d'azione ad alto tasso di adrenalina.

Ecco il video condiviso da Netflix:

Chi ha realizzato il thriller

Ben Affleck e Matt Damon avranno il ruolo di due poliziotti che cercano di impossessarsi della cospicua somma, ma la loro operazione viene messa a rischio dall'entrata in scena di altre persone coinvolte nel crimine che vogliono entrare in possesso del denaro.

The Rip - Soldi sporchi è stato scritto e diretto da Joe Carnahan, autore anche della storia insieme a Michael McGrale, che ritorna così alla regia dopo Shadow Force - Ultima missione, di cui potete leggere la nostra recensione.

Nel cast, oltre ai due grandi amici e colleghi, ci sono poi Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins e Kyle Chandler.

Ben e Matt sono coinvolti inoltre come produttori del film, che segna la prima collaborazione tra Netflix e Artists Equity. Nel team della produzione ci sono inoltre Dani Bernfeld, Luciana Damon, Kevin Halloran e Michael Joe.