Ben Affleck e Matt Damon da record: The Rip è uno dei più grandi successi Netflix

Il nuovo thriller poliziesco con Ben Affleck e Matt Damon, The Rip, ha registrato uno dei migliori esordi nella storia di Netflix.

I due attori interpretano rispettivamente i ruoli del sergente J.D. Byrne e del tenente Dane Dumars, che devono prendere decisioni difficili dopo che loro e la loro squadra tattica antidroga della polizia scopre 20 milioni di dollari in contanti nascosti in un nascondiglio di un cartello della droga.

Oltre ad essere al primo posto nella classifica globale e statunitense dei film in lingua inglese della scorsa settimana, Netflix ha annunciato che The Rip ha debuttato con 41,6 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. Si tratta del miglior debutto per un film originale Netflix dal luglio 2025, quando Un tipo imprevedibile 2, il sequel con Adam Sandler, aveva debuttato con 46,7 milioni di visualizzazioni.

The Rip - Soldi sporchi: Matt Damon e Ben Affleck in una scena

The RIP ha battuto anche Stranger Things

Dopo il suo arrivo il 16 gennaio scorso, il film di Joe Carnahan ha detronizzato People We Meet on Vacation - Un amore in vacanza dal primo posto, e la commedia romantica è ora seconda. The RIP - Soldi sporchi ha anche superato il documentario One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, che occupa ora il terzo posto ed è disponibile dal 12 gennaio.

Il resto della Top 10 globale dei film in lingua inglese comprende il film più visto di sempre su Netflix, KPop Demon Hunters, Suitcase Killer, Dragon Trainer - Il mondo nascosto, Io prima di te, PAW Patrol: The Movie, Madagascar e Freelance.

Oltre al successo immediato in streaming, le recensioni di The Rip sono state per lo più positive, portando a un punteggio dell'81% di consensi su Rotten Tomatoes. Nella nostra recensione di The Rip, scriviamo che si tratta di "un thriller poliziesco che funziona, girato come se fosse un western a tinte horror, senza rinunciare all'effetto sorpresa che agita e smuove un finale pieno di colpi di scena".

The Rip - Soldi sporchi: Ben Affleck e Matt Damon in una scena

La lite più grande tra Ben Affleck e Matt Damon

La lite peggiore tra i due attori è avvenuta quando, da adolescenti, erano impegnati nelle riprese del film Scuola d'onore, uscito nel 1992. Una disputa iniziata come un gioco innocente e finita con una corsa all'ospedale.

Ben Affleck ha lanciato una ghianda in direzione di Hauser ma quest'ultimo l'ha schivata e Damon ha girato la testa e la ghianda lo ha colpito dritto nell'occhio: "Non ho fatto in tempo nemmeno a sbattere le palpebre" ha raccontato. La lite nacque dal timore di Damon di avere problemi con la vista e... dalla paura di Affleck che la sua carriera a Hollywood fosse già finita.