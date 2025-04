Ben Affleck ironizza sulle foto di Matt Damon scattate sul set di The Odyssey: "Si è messo in posa!"

Le foto di Matt Damon sul set di The Odyssey sono diventate virali e Ben Affleck, sul red carpet di The Accountant 2, ha ironizzato sugli scatti.

Ben Affleck ha ironizzato sulle foto di Matt Damon scattate sul set di The Odyssey, il prossimo progetto diretto da Christopher Nolan.

L'attore, sul red carpet di The Accountant 2, ha commentato gli scatti che sono diventati virali dopo che i fan hanno visto il fisico scolpito della star.

Il commento di Affleck

A chi gli ha mostrato le foto del suo amico e collega Matt Damon, Ben Affleck ha dichiarato: "Guardate il mio amico mentre finge di non sapere che stavano scattando questa foto. Nessuno ci crede: è uscito lì fuori e ha teso gli addominali! Lo hanno fotografato mentre stava uscendo e fingendo di non essere in posa".

L'attore, ritornando serio, ha aggiunto: "Devo rispettarlo perché ci vuole molto lavoro. Non diventa più facile con il tempo che scorre".

Affleck ha sottolineato: "Una delle cose di Matt che rispetto, tra le tante cose, è che lavora davvero duramente e fa tutto quello che è necessario per un ruolo. Lui è spettacolare. Mi manca".

Come Damon ha trasformato il suo fisico

Jason Walsh, da tempo scelto come personal trainer di Damon, ha spiegato in una recente intervista come la star del cinema ha ottenuto il fisico scolpito immortalato dai fotografi e la formula vincente sembra essere la costanza e la determinazione:"Non c'è nessun segreto e non esistono scorciatoie, ma ci sono modi più intelligenti per allenarsi che la maggior parte delle persone spesso trascura. C'è un'incomprensione su cosa sia e cosa serva. Ci sono persone che vogliono solo imbrogliare per arrivare alla fine al processo, ma a me piacciono le persone che vogliono impegnarsi e partire dalle basi per poi costruire fino in fondo."

Le riprese del film The Odyssey diretto da Nolan sono attualmente in corso in Italia.