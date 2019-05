Matrix, Wachowski al lavoro: sequel, reboot o nuovo progetto?

Le sorelle Wachowski avrebbero rimesso le mani su Matrix per dar vita a un nuovo progetto di cui al momento non si conosce altro se non l'entusiasmo di Chad Stahelski!

Matrix festeggia i suoi primi 20 anni con una notizia bomba: le sorelle Wachowski sarebbero al lavoro su un nuovo progetto (non si sa se un sequel o un reboot) volto ad espandere quell'universo che, nel 1999, ha segnato una tappa ormai imprescindibile per la storia del cinema e della narrazione.

L'informazione arriva da una fonte più che attendibile, Chad Stahelski, che non solo ha appena diretto Keanu Reeves in John Wick 3: Parabellum, ma è anche stato controfigura dello stesso sia per Matrix che per i due sequel fin qui all'attivo. Parlando con Yahoo Movies, Stahelski ha dichiarato: "Sono super felice perchè le sorelle Wachowski stanno mettendo di nuovo le mani su Matrix perchè stanno cercando di ampliare quell'universo che tutti noi abbiamo amato. E se il prossimo progetto è solo lontanamente vicino a quanto hanno già fatto, non ho bisogno di sapere altro per correre da loro! Se mi dicessero "Hey, vogliamo solo che tu faccia lo stuntman" non esiterei un attimo a farmi colpire da un'auto in corsa!"

Matrix: da 20 anni nella Tana del Bianconiglio

Stahelski non è sicuro che che saranno proprio Lana e Lilly Wachowski a dirigere il nuovo progetto, ma ci ha tenuto comunque a far sapere: "Se dovesse servire un qualunque tipo di aiuto, abbandonerei qualunque altro lavoro in corso". Se dovessimo giudicare dal suo entusiasmo, potremmo già cominciare a sfregarci le mani e a pensare quale pillola scegliere questa volta. Tuttavia non sono ancora arrivate dichiarazioni ufficiali dalle dirette interessate.

Per quanto riguarda Matrix e i progetti in cantiere legati al film, sappiamo che la Warner Bros sta lavorando da circa 2 anni a una sorta di reboot che non coinvolgerà, però, le due creatrici originarie.