Matrix Resurrections: Yahya Abdul-Mateen II conferma il ruolo di Morpheus

Yahya Abdul-Mateen II conferma ilrumor che circolava da tempo, è lui il nuovo interprete di Morpheus in Matrix Resurrections.

Dopo il debutto del trailer di Matrix Resurrections, la star di Candyman Yahya Abdul-Mateen II ha confermato su Instagram il rumor che circolava da mesi, l'attore interpreterà la nuova versione di Morpheus prendendo il posto del veterano Laurence Fishburne. Naturalmente questa rivelazione apre nuove domande sulla timeline del film che per ora restano senza risposta, come sottolinea anche la nostra analisi del trailer di Matrix Resurrections.

Matrix Resurrections arriverà nei cinema e su HBO Max il 22 dicembre negli USA, mentre in Italia dovremo attende fino al 1 gennaio 2022.

Scritto e diretto da Lana Wachowski, Matrix Resurrections vede il ritorno di Keanu Reeves nei panni di Neo. Con lui, Carrie-Ann Moss e Jada Pinkett Smith saranno ancora Trinity e Niobe, mentre tra i nuovi arrivi nel mondo sci-fi creato dalle sorelle Wachowski ci saranno Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Toby Onwumere, Priyanka Chopra, Max Riemelt e Eréndira Ibarra.

Matrix 4 - Resurrections: primo sguardo al look di Keanu Reeves, le reazioni dei fan a una certa somiglianza

I tre film precedenti - Matrix (1999), Matrix Reloaded (2003) e Matrix Revolutions (2003) - hanno incassato oltre 1,6 miliardi di dollari al botteghino globale. Matrix Revolutions è stato anche il primo film in assoluto ad essere distribuito contemporaneamente in tutti i principali paesi alla stessa ora in tutto il mondo.