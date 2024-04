Matrix 5: Cailee Spaeny vorrebbe recitare nel film diretto da Drew Goddard

Matrix 5 è attualmente in fase di sviluppo con la guida di Drew Goddard e l'attrice Cailee Spaeny ha svelato che vorrebbe far parte del cast.

Alcuni giorni fa è stato svelato che Drew Goddard è al lavoro su Matrix 5 e ora Cailee Spaeny, protagonista di Priscilla e Civil War, ha svelato che vorrebbe essere coinvolta nel sequel in fase di sviluppo.

L'attrice e il regista hanno già collaborato in occasione di 7 sconosciuti a El Royale, in cui la giovane ha interpretato Rose Summerspring.

La speranza dell'attrice

Cailee Spaeny, intervistata da The Hollywood Reporter, ha ora dichiarato: "Diciamolo apertamente. Ho persino il mio cappotto in stile Matrix qui. Farei qualsiasi cosa con Drew Goddard".

L'attrice ha aggiunto: "Lui è un genio e sono così entusiasta per lui. Quindi sì, diciamolo e vedremo cosa accadrà. Facciamolo succedere".

Il quinto capitolo della saga sarà il primo che non verrà diretto da Lana, che comunque sarà coinvolta come produttrice, o Lilly Wachowski.

Priscilla: Cailee Spaeny in una foto del film

La trama non è stata svelata e si parla di un nuovo approccio alla saga sci-fi diventata cult. Goddard, annunciando il suo coinvolgimento nel progetto, aveva sottolineato che Matrix aveva cambiato il cinema e la sua stessa vita, essendo da tempo ispirato al lavoro delle due filmmaker.

Drew aveva inoltre aggiunto che è "incredibilmente grato per la possibilità di raccontare delle storie nel loro mondo".

Attualmente non è stato annunciato se è previsto il ritorno di qualche star dei film originali, come Keanu Reeves o Carrie-Anne Moss.

Matrix 5: Drew Goddard sta sviluppando il nuovo film della saga

Cailee è attualmente tra i protagonisti di Civil War, in cui Kirsten Dunst interpreta una giornalista che documenta la carneficina in tutta la nazione insieme alla sua squadra, cercando di rimanere viva e fuori dalla portata dei violenti estremisti politici e del governo tirannico guidato da un presidente corrotto interpretato dal vincitore dell'Emmy Nick Offerman.