Matrix Resurrections: le recensioni della critica USA si dividono sul nuovo film della saga

Le recensioni di Matrix Resurrections sono arrivate e la critica USA sembra essere molto divisa sul nuovo film della saga, diretto da Lana Wachowski. Su RottenTomatoes il film con star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss ha debuttato con un 69% di recensioni positive tra le oltre 80 già pubblicate.

Tra i commenti più negativi ci sono quelli di CNN.com, firmato da Brian Lowry, che sostiene si tratti di un film troppo complicato, intricato e che il risultato finale non sia all'altezza delle aspettative. Nick Schager del The Daily Beast sostiene invee che Matrix Resurrections, "privo del suo stile che lo contraddistingue, dell'azione e della profondità, sia un inutile seguito che si rifugia nell'autoreferenzialità pur di giustificare la propria esistenza". A deludere Katie Rife di AV Club sono invece le scene d'azione, da sempre uno dei pilastri della saga delle sorelle Wachowski, mentre Peter Bradshaw di The Guardian pensa che si tratti solamente di un espediente per attirare i fan di Matrix e incassare i soldi legati al loro interesse.

Di parere opposto sono invece testate come The Hollywood Reporter, Variety e Indiewire che parlano di un film finalmente all'altezza del primo capitolo, che non aggiunge molto alla mitologia ma riesce a non rovinare quanto fatto in passato, e di un'opera "devastantemente sincera su come l'amore sia la miglior arma a nostra disposizione per dare un senso a un mondo che ci riempie la testa con rumore di sottofondo sulla guerra e sul conflitto in un loop infinito".

Mick LaSalle del San Francisco Chronicle ha sottolineato che l'idea alla base della storia funziona più dell'azione e riesce a mantenere alta l'attenzione, mentre Meagan Navarro di Bloody Disgusting sostiene che il quarto capitolo delle avventure di Neo e Trinity sia molto più personale, emozionante e, a sorpresa, divertente dei capitoli precedenti.

Il team creativo scelto da Lana Wachowski dietro le quinte comprende i collaboratori di Sense8: i direttori della fotografia Daniele Massaccesi e John Toll, gli scenografi Hugh Bateup e Peter Walpole, il montatore Joseph Jett Sally, la costumista Lindsay Pugh, il supervisore agli effetti visivi Dan Glass e i compositori Johnny Klimek e Tom Tykwer.

Il progetto è interpretato anche da Yahya Abdul-Mateen II (il franchise di Aquaman), Jessica Henwick (per la tv Iron Fist, Star Wars: Il Risveglio della Forza), Jonathan Groff (Hamilton, per la TV Mindhunter), Neil Patrick Harris (Gone Girl - L'amore bugiardo), Priyanka Chopra Jonas (la serie Quantico), Christina Ricci (Escaping the Madhouse: The Nellie Bly Story, The Lizzie Borden Chronicles), Telma Hopkins (Amiche per la morte - Dead to Me), Eréndira Ibarra (serie Sense8, Ingobernable), Toby Onwumere (serie Empire), Max Riemelt (serie Sense8), Brian J. Smith (serie Sense8, Treadstone), e Jada Pinkett Smith (Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen, Gotham per la tv).