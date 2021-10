Matrix Resurrections, il film con Keanu Reeves sarà vietato ai minori

Matrix Resurrections, il quarto capitolo della saga cinematografica con Keanu Reeves, è stato classificato come Rated R, quindi vietato ai minori non accompagnati a causa delle sue scene violente.

Più che sorpresa è una conferma: Matrix Resurrections continua la tradizione della saga con protagonista Keanu Reeves, e rientra sotto la classificazione Rated R secondo la Motion Picture Association, a causa dei suoi contenuti violenti e riservati ad un pubblico adulto.

Come riporta anche Collider, il quarto capitolo delle avventure di Neo contiene abbastanza violenza e un linguaggio sufficientemente forte da oltrepassare il PG 13 ed essere vietato a un pubblico minore.

Non si tratta di una decisione inaspettata, considerando che anche Matrix, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions rientravano nella stessa categoria, ma la notizia rinvigorisce l'idea che non ci si allontanerà poi così tanto dalla trilogia originale.

Anche perché, oltre ad alcuni dei suoi protagonisti come Reeves, Carrie-Anne Moss Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson e Daniel Bernhard, in Matrix Resurrections vedremo tornare Lana Wachowski alla regia e alla sceneggiatura (e ovviamente alla produzione).

"In un mondo in cui coesistono due realtà - quella quotidiana e ciò che si cela oltre ad essa - Thomas Anderson dovrà scegliere se seguire ancora una volta il coniglio bianco. La scelta, seppur illusione, è ancora l'unica via d'uscita dalla Matrice, che ora è più forte, più sicura e più pericolosa che mai".

Matrix Resurrections arriverà il 1 gennaio 2022 nelle sale italiane.