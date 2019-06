Matrix: in arrivo il prequel, Michael B. Jordan sarà il giovane Morpheus

In arrivo il prequel che vedrà Michael B. Jordan nel ruolo del giovane Morpheus e le sorelle Wachowski in cabina di regia.

Nuove anticipazioni sul rumor di un nuovo film su Matrix in arrivo, a quanto pare la pellicola preannunciata sarà un prequel che vedrà Michael B. Jordan nei panni del giovane Morpheus.

Keanu Reeves in una scena di MATRIX

Nel 1999, Matrix, diretto da Lana e Lilly Wachowski, è diventato un moderno cult fantascientifico che ha dato vita a due sequel non all'altezza. Dopo anni in cui pensavamo che la trilogia sarebbe stata un unicum, le Wachowski hanno espresso l'intenzione di riprendere in mano il franchise con un nuovo misterioso film di cui ora sarebbero trapelati i primi dettagli.

Secondo We Got This Covered il nuovo Matrix sarà un prequel che vedrà Michael B. Jordan nei panni di Morpheus da giovane. Nessun altro dettaglio sul plot, che dovrebbe però raccontare l'antefatto di ciò che abbiamo visto nella trilogia su Matrix.

Matrix: da 20 anni nella Tana del Bianconiglio

Come ha riportato Discussing Film, il progetto per il ritorno di Matrix sarebbe già in fase di sviluppo: a quanto pare la sceneggiatura sarà scritta da Zack Penn e le sorelle Wachowski dovrebbero tornare in cabina di regia. Le riprese dovrebbero cominciare nei primi mesi del 2020 a Chicago, al momento il titolo di lavorazione sarebbe un buffo "Project Ice Cream". La Outlier Society Productions di Michael B. Jordan e Warner Bros saranno i produttori del film. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli.