Matrix, Laurence Fishburne: “Ho contribuito anche io al look di Morpheus”

Ospite di un panel al New York Comic-Con, Laurence Fishburne ha condiviso con i fan alcuni retroscena in merito al suo personaggio nella saga sci-fi di Matrix, Morpheus.

L'attore ha raccontato di aver contribuito attivamente alla creazione del look di Morpheus, compresa la scelta degli occhiali senza montatura, che resero iconico il personaggio.

Laurence Fishburne ha creato il look di Morpheus

"Kym Barrett [la costumista del film] ha fatto un lavoro incredibile" ha raccontato Fishburne "Tutte le silhouette che aveva ideato erano splendide".

Laurence Fishburne con Jada Pinkett Smith in una scena di Matrix Revolutions

L'attore ha raccontato di aver contribuito attivamente ai dettagli del look: "Negli storyboard gli occhiali di Morpheus, la sua 'maschera', come la chiamo io, erano disegnati senza stanghette. Quando il tecnico me li ha consegnati, le avevano. Gli ho detto: 'Questi non sono gli occhiali'. E lui: 'Come facciamo a farli restare sul viso?'. E io gli ho risposto: 'Non è un mio problema, ragazzo'. Per questo hanno quell'aspetto".

Alla fine, attraverso delle clip, gli occhiali rimanevano saldamente sul volto di Fishburne. Durante l'incontro, la star ha spiegato di averne conservati un paio e di aver donato un altro paio ad un bambino malato, grande fan del personaggio.

Il successo della saga e l'assenza di Morpheus da Resurrections

Il primo film della saga di Matrix uscì nel 1999, seguito dai sequel Matrix Relodead (2003), Matrix Revolutions (2003) e Matrix Resurrections (2021). Fishburne ha recitato nei primi tre film ma non è tornato nel quarto e ultimo capitolo.

"Hanno fatto un ottimo lavoro" ha commentato Fishburne, ricordando a Variety di non essere stato chiamato per tornare nel franchise insieme a Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss "Non è stato così male come pensavo ma nemmeno così bello come speravo".

Nonostante una carriera lunga parecchi decenni, Laurence Fishburne è consapevole che per molti spettatori lui sarà soprattutto Morpheus: "Probabilmente è il ruolo per cui sarò ricordato maggiormente, e va bene così".