Matrix 5: Laurence Fishburne tornerà nei panni di Morpheus? La risposta non farà piacere ai fan

Dopo la conferma dello scorso anno che lo sceneggiatore Drew Goddard avrebbe preso il posto di Lana e Lily Wachowski alla regia di un nuovo film della saga di Matrix, Laurence Fishburne ha espresso tutti i suoi timori nel riprendere il ruolo di Morpheus in una futura iterazione della serie fantascientifica.

"Dipende da quanto sarà bello, in realtà", ha risposto Fishburne sul palco della reunion di Matrix al New York Comic Con 2025. "Se sarà fantastico, allora sì, se avrà senso. Non so se avrà senso".

Fishburne ha aggiunto di aver contattato le sorelle Wachowski per partecipare a Matrix Resurrections, all'epoca in cui era entrato in produzione, ma alla fine non è stato invitato a tornare per il sequel venendo sostituito da Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo.

Morpheus istruisce Neo

L'impatto culturale di Matrix nella storia del cinema

Durante il panel di New York dedicato a Matrix, moderato dal conduttore del podcast "Happy Sad Confused" Josh Horowitz, Fishburne e Joe Pantoliano hanno riflettuto sul successo del film, su come sono stati scelti per i ruoli e sull'impatto culturale di Morpheus e Cypher a distanza di due decenni.

Alla domanda su come Matrix abbia influenzato le nuove generazioni di registi, Fishburne ha ribadito l'importanza del film per i diversi generi narrativi: "Non c'è nessun film uscito dopo Matrix che sia un film di fantascienza o fantasy che non sia stato influenzato da esso", ha detto Fishburne.

"È ovunque. È così pervasivo che a questo punto quasi ci si dimentica da dove provenga. Ora, la gente non se ne rende conto, ma senza Matrix non ci sarebbe il Marvel Cinematic Universe. Non sarebbe proprio lo stesso", ha continuato.

Matrix Resurrections: Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss in una scena

Cosa sappiamo del quinto film di Matrix in produzione?

Warner Bros ha ufficialmente confermato che Matrix 5 è in fase di sviluppo, con la regia e la sceneggiatura affidate a Drew Goddard, autore e regista noto per lavori come The Martian e Quella casa nel bosco. Lana Wachowski, co-creatrice della saga originale, non tornerà dietro la macchina da presa ma sarà coinvolta come produttrice esecutiva, garantendo una certa continuità con la visione estetica e concettuale del franchise. L'obiettivo dichiarato dello studio e di Goddard è quello di "onorare l'eredità delle Wachowski" portando però una prospettiva nuova e personale all'universo di Matrix.

Al momento, non si conoscono dettagli concreti sulla trama, sul ritorno di Keanu Reeves o Carrie-Anne Moss, né su una possibile data di uscita. Anche se si ipotizza che il film possa collocarsi cronologicamente dopo gli eventi di Matrix Resurrections, nulla è stato confermato. In sostanza, Matrix 5 rappresenterà una nuova fase del franchise, con una direzione creativa inedita ma rispettosa delle origini, il cui sviluppo è ancora alle prime fasi e avvolto dal consueto mistero che da sempre accompagna la saga.