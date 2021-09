Matrix 4 - Resurrections: il trailer del nuovo film con Keanu Reeves

La Warner Bros. ha rilasciato il trailer di Matrix 4 - Resurrections, il nuovo film della saga sci-fi nata nel 1999 dalla mente delle sorelle Wachowski, capace di rivoluzionare il mondo del cinema. Il quarto capitolo, in uscita a dicembre, arriva a quasi 20 anni dal film precedente e vedrà il ritorno di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss.

Il video in questione inizia con Neil Patrick Harris che parla con Neo (Keanu Reeves). Sullo sfondo, una San Francisco del prossimo futuro. Guardando le immagini, sembra che Neo sia intrappolato in un mondo monotono, proprio come il suo primo sé nel film del 1999. "Sono pazzo?" chiede Neo. "Non usiamo quella parola qui", dice Harris. Reeves entra quindi in contatto con Trinity (Carrie-Anne Moss) in un bar: "Ci conosciamo?" chiede la donna a Neo. Successivamente, vediamo delle pillole blu che si riversano in un lavandino, mentre suona la canzone White Rabbit dei Jefferson Airplane. Poi vediamo un'inquadratura di Neo che appare vecchio nello specchio. Un giovane Morpheus dice a Neo "è ora di volare", porgendogli una pillola rossa. Poi il trailer lascia spazio a tanti salti, colpi a mezz'aria e tutte le acrobazie che ci si aspetta da un film della saga di Matrix.

In queste ore, l'attenzione dei cinefili e soprattutto degli amanti del genere sci-fi è rivolta a Matrix Resurrections. L'hype per quello che sarà il quarto film della celeberrima saga delle sorelle Wachowski è alle stelle sin da quando ne è stata annunciata la produzione. Dopo essere stati costretti a rimandare l'uscita del lungometraggio, la Warner Bros. ha finalmente rilasciato il trailer del film, anticipando alcune cose che vedremo sul grande schermo tra pochi mesi.

Insomma, tutti elementi che non fanno altro che aumentare la curiosità e le aspettative per un film che arriva a quasi 20 anni di distanza dal capitolo precedente. Ricordiamo che i primi tre film della saga hanno rivoluzionato il cinema ed hanno influenzato la maggior parte delle opere sci-fi arrivate successivamente sul grande schermo. Ad oggi, la saga di Matrix ha incassato oltre 1 miliardo e 600milioni di dollari. La data del film diretto da Lana Wachowski è ancora fissata per il 22 dicembre. Nel cast di Matrix 4 ci sarà anche il ritorno di Jada Pinkett Smith, mentre tra i nuovi arrivi nel mondo sci-fi creato dalle sorelle Wachowski ci saranno Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Toby Onwumere, Priyanka Chopra, Max Riemelt, ed Eréndira Ibarra.