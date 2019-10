Matrix 4: Jessica Henwick nel cast del film sci-fi

Matrix 4 avrà tra i suoi protagonisti anche Jessica Henwick, recentemente nel cast di Iron Man e Il Trono di Spade, che sembra aver conquistato i produttori durante le audizioni.

Matrix è l'atteso progetto che verrà scritto e diretto da Lana Wachowski. Come accaduto con gli altri membri del cast già annunciati, per ora lo studio non ha rivelato i dettagli del ruolo affidato all'attrice Jessica Henwick. Tra i nomi già rivelati ci sono quelli di Neil Patrick Harris e Yahya Abdul-Mateen II, recentemente tra gli interpreti di Aquaman, mentre Jada Pinkett Smith dovrebbe ritornare sul set con la parte di Niobe.

I due attori affiancheranno quindi Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, interpreti per la quarta volta di Neo e Trinity.

Matrix 4: abbiamo davvero bisogno di un nuovo sequel?

Warner Bros. ha confermato nel mese di agosto che Matrix 4 è in fase di sviluppo e lo script dell'atteso progetto è stato firmato da Lana Wachowski in collaborazione con Aleksander Hermon e David Mitchell. Le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2020 e per ora non sono stati diffusi i dettagli riguardanti gli eventi che verranno mostrati nel film o la dimensione temporale in cui sarà ambientato.

Jessica Henwick recentemente ha doppiato il personaggio di Alexia per la serie animata Gods & Heroes dopo aver avuto la parte di Colleen Wing in Iron fist e Nymeria Sand in Il Trono di Spade.