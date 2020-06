Matrimonio all'italiana: la storia vera che ispirò il film

Matrimonio all'italiana è un film del 1964 diretto da Vittorio De Sica, il soggetto della pellicola trae ispirazione da Filumena Marturano, commedia teatrale di Eduardo. Scritta nel 1946 e ispirata ad una storia vera, è una delle migliori commedie di Eduardo De Filippo ed è stata rappresentata numerose volte sia in Italia che all'estero,

Lo stesso Eduardo raccontò la genesi della commedia: "L'idea di Filumena Marturano mi nacque alla lettura di una notizia; una donna a Napoli, che conviveva con un uomo senza esserne la moglie, era riuscita a farsi sposare soltanto fingendosi moribonda. Questo era il fatterello piccante, ma minuscolo; da esso trassi la vicenda ben più vasta e patetica di Filumena, la più cara delle mie creature."

Una splendida Sophia Loren in Matrimonio all'italiana

De Sica aveva utilizzato un'opera di De Filippo già per il soggetto e la sceneggiatura di Ieri, oggi, domani. Proprio a causa del successo ottenuto dal film a episodi il regista decise di prendere ispirazione da uno dei testi più celebri del drammaturgo napoletano: Filumena Marturano. De Sica doveva fare i conti con la trasposizione cinematografica, realizzata da De Filippo, del 1951 in cui recitavano, nei due ruoli principali, lo stesso drammaturgo e la sorella Titina, sebbene l'opera non fosse stata un grande successo commerciale. Per Matrimonio all'italiana coinvolse due star come Marcello Mastroianni e Sophia Loren, forse poco aderenti ai personaggi concepiti da Eduardo, soprattutto Sophia, ma sicuramente dotati di un appeal e di un'alchimia che faceva presa sul grande pubblico.

La commedia fu tradotta in molte lingue tra cui l'inglese. La versione londinese del 1977 fu diretta da Franco Zeffirelli e interpretata da Joan Plowright, moglie del celebre attore Sir Laurence Olivier. Nel 1979 la stessa Plowright, dopo due stagioni di successi a Londra, interpretò la commedia a Broadway e in questo caso il regista della rappresentazione teatrale fu proprio Olivier.