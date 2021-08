Matrimonio all'italiana: Sophia Loren non era la prima scelta per il ruolo di Filumena

Matrimonio all'italiana, uno dei film più amati di Vittorio De Sica, deve parte del suo successo alla straordinaria coppia composta da Marcello Mastroianni e Sophia Loren. Quest'ultima, però, non rappresentava la prima scelta per il ruolo di Filumena, che infatti doveva essere interpretata da un'altra attrice italiana molto amata.

Quando sono trascorsi 57 anni dalla sua uscita, Matrimonio all'italiana rappresenta ancora uno dei film italiani più amati di sempre. Lo scorrere del tempo non sembra infatti in grado di scalfire il fascino e la bellezza che caratterizza quest'opera, un po' commedia e un po' dramma, diretta da Vittorio De Sica ed interpretata dalla coppia da sogno composta da Marcello Mastroianni e Sophia Loren.

Il film uscì a tre anni di distanza da un altro film molto celebre, da cui ha ripreso il titolo, ovvero Divorzio all'italiana. In quel caso il protagonista maschile era sempre Mastroianni ma alla regia c'era Pietro Germi ed il principale ruolo femminile era interpretato da Rosalia Cefalù. Nonostante il titolo simile, Matrimonio all'italiana si differenzia nettamente da Divorzio all'italiana. Il film racconta la storia di Filumena Marturano, una ex prostituta che, dopo essere stata per anni l'amante di un uomo, Domenico Soriano, decide di volerlo sposare e per convincerlo finge di esser in punto di morte. Scena dopo scena, il film cambia spesso tono, lasciando percepire i contrastanti stati d'animo dei due protagonisti.

Il soggetto del film è la commedia teatrale Filumena Marturano di Eduardo De Filippo. Il drammaturgo ha firmato anche una trasposizione cinematografica che risale al 1951, in cui ricopriva il ruolo di regista e di interprete principale, al fianco di sua sorella Titina che interpretava Filumena. Ma se per la seconda trasposizione sul grande schermo De Sica aveva le idee piuttosto chiare, lo stesso non si può dire del casting di Sophia Loren. Per il ruolo di Filumena, infatti, sembrava molto più adatta Anna Magnani, più scura nei colori dei capelli e degli occhi, con lineamenti più "duri" e dunque più simile all'immagine del personaggio già portata in scena dalla De Filippo. Alla fine però, la scelta è ricaduta su Sophia Loren: si pensò infatti di cavalcare l'onda del successo ottenuto dalla coppia Loren-Mastroianni appena un anno prima, nel film Ieri, oggi, domani, sempre diretto da Vittorio De Sica. Il pubblico, in questo senso, ha risposto più che bene ed il film è stato un grande successo commerciale, tanto che al botteghino riuscì a tener testa anche a Agente 007 - Missione Goldfinger.