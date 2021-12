Matrimonio all'italiana: stasera su Rai Movie il film con Marcello Mastroianni, a 25 anni dalla morte

Stasera su Rai Movie, alle 21:10, continua con Matrimonio all'italiana il

ricordo di Marcello Mastroianni, a 25 anni dalla morte. A tornare in TV è uno dei grandi classici della cinematografia italiana, trasposizione per il grande schermo, firmata da Vittorio De Sica, di Filumena Marturano, capolavoro teatrale di Eduardo De Filippo.

Matrimonio all'italiana: Marcello Mastroianni in una scena del film

Nella Napoli del secondo dopoguerra comincia la strana relazione tra Filumena Marturano, ragazza disonorata costretta alla prostituzione, e Domenico Soriano, erede di una florida attività imprenditoriale, dongiovanni incallito. Passano gli anni e Filumena, per farsi finalmente sposare, si finge sul punto di morire. Ma l'uomo scopre l'inganno ed è risoluto a sciogliere con lei qualunque legame... Fino a quando lei non gli rivela di avere tre figli, uno dei quali è suo.

A dare volto, corpo e anima ai due indimenticabili protagonisti una delle coppie d'oro del nostro cinema: Sophia Loren e Marcello Mastroianni.

Candidato agli Oscar nel 1965 per la Migliore attrice protagonista (Sophia Loren) e nel 1966 come Miglior Film Straniero, Matrimonio all'italiana, nel 1965, si è portato a casa 4 David di Donatello e un Nastro d'argento. Prodotto da Carlo Ponti, il film è stato scritto da Renato Castellani, Tonino Guerra, Leo Benvenuti, Piero De Bernardi, i costumi sono di Piero Tosi e Vera Marzot e le musiche di Armando Trovajoli.

A seguire, sempre stasera su Rai Movie, ancora un film della "triade magica" del cinema italiano - Vittorio De Sica, Sophia Loren, Marcello Mastroianni -. Alle 23:00 appuntamento con Ieri, oggi, domani.

Sophia Loren e Marcello Mastroianni sul set di Ieri, oggi, domani.

Film diviso in tre episodi, di cui sono protagoniste tre donne molto diverse tra loro: nel primo episodio, Adelina una scaltra contrabbandiera di sigarette che vive a Napoli con Carmine, suo marito disoccupato, rischia la galera, ma può evitarla se rimane incinta. Diversi anni e sette bambini dopo, il povero Carmine è esausto e non riesce più ad accontentare Adelina, che purtroppo dovrà andare in carcere.

Nel secondo episodio, la milanese Anna Molteni, una donna ricca ed annoiata, è alla guida della sua Rolls Royce, e offre un passaggio ad uno scrittore, suo amante, con il quale si confida.

Nel terzo episodio la simpatica Mara vive facendo la ragazza squillo e fa girare la testa al vicino di casa che sta per diventare prete e s'innamora perdutamente di lei. La nonna del ragazzo e Mara prima litigano e si insultano, poi fanno amicizia e si mettono d'accordo per fare in modo che il giovane seminarista non interrompa i suoi studi, e Mara addirittura prova a fare un fioretto...