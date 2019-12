Matera premia The Irishman nell'anno storico della cultura europea 2019

The Irishman è destinano a diventare uno dei film più importanti e rappresentativi nella storia del Cinema. L'opera che, porta la firma di Martin Scorsese, è stata scelta dal Matera Hollywood Film Festival come la migliore del 2019.

The Irishman: un primo piano di Al Pacino nel ruolo di Jimmy Hoffa

Un riconoscimento simbolico per il maestro italoamericano Martin Scorsese assegnato all'interno degli eventi legati a Matera Capitale della Cultura 2019, fulcro di interesse non solo per l'Europa ma anche per il resto del mondo.

La Città dei sassi, premiata di recente come miglior set per No Time to Die, venticinquesimo capitolo della saga di James Bond, è al centro dell'interesse della Major Hollywoodiane e lì sono stati girati film come The Passion, Ben Hur, Wonder Woman e Last Planet. Solo nell'anno corrente vi sono state 56 produzioni.

La scelta di premiare The Irishman è stata decisa dal Direttore Artistico Lorenzo Muscoso per la regia magistrale e il linguaggio che ha permesso una potente ricostruzione storica, tra memoria malinconica e psicologia e permesso a eccellenti attori come, Robert De Niro e Joe Pesci e Al Pacino. Omaggio, quindi al regista che ama ricordare le sue origini siciliane e che coraggiosamente ne affronta gli aspetti più contraddittori e alla cinematografia in generale, che regala al mondo di un altro pilastro importante. Un proposito realizzato grazie alla collaborazione con Netflix, mentre The Irishman si candida a essere tra i favoriti agli Oscar 2020.

Qui trovate la nostra recensione di The Irishman, , la proiezione in esclusiva del film avverrà mercoledì 18 alle ore 20.30 presso il Cinema Piccolo di Matera e sarà introdotta da un dibattito. Saranno presenti personalità del cinema e Istituzioni.