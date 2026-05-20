Masters of the Universe: la scena post-credits lancia un mitico personaggio in live-action

I fan italiani di He-Man dovranno attendere fino al 4 giugno per vedere il loro eroe combattere il male a colpi di spada in Masters of the Universe, ma la premiere mondiale che si è tenuta ieri ha alimentato le reazioni della critica lasciando trapelare anche qualche gustoso spoiler anticipando una sorpresa del film.

Attenzione! Se non volete conoscere spoiler su Masters of the Universe non proseguite nella lettura di questa news

Un'immagine dello Skeletor di Jared Leto

Le anticipazioni sulla scena dopo i titoli di coda

Le prime reazioni a Masters of the Universe sono trapelate in rete, anticipando il mood della pellicola che riproporrà le avventure del Principe Adam e del suo alter ego, He-Man, ma anche di She-ra, Battle-Cat e del villain Skeletor.

Una precedente indiscrezione sosteneva che l'unica scena post-credits del film avrebbe visto la partecipazione di un certo personaggio amatissimo dai fan. Adesso lo scooper MTTSH ha confermato l'esistenza della scena dopo i titoli di coda che vedrà la prima apparizione in live-action di Orko.

Per chi non lo sapesse Orko (o Gorpo, come veniva chiamato in origine), è un mago Trollan che affianca He-Man consigliandolo nelle questioni "magiche". Il personaggio non faceva parte delle prime action figure Mattel ed è stato aggiunto nella serie animata degli anni '80 per aggiungere un tocco di comicità.

Masters of the Universe: Orko e He-Man

Trama completa di Masters of the Universe

Diretto da Travis Knight, Masters of the Universe ripropone la leggendaria saga di He-Man in una nuova avventura live-action. Il principe Adam, all'età di dieci anni, precipita sulla Terra a bordo di un'astronave e si separa dalla sua magica Spada del Potere, l'unico legame con la sua casa su Eternia. Dopo averla ritrovata quasi vent'anni dopo, il principe (Nicholas Galitzine) viene catapultato nello spazio per difendere il suo pianeta natale dalle forze malvagie di Skeletor. Per salvare la sua famiglia e il suo mondo, Adam deve unire le forze con i suoi più stretti alleati, Teela (Camila Mendes) e Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba), e andare incontro al suo vero destino che lo trasformerà in He-Man, l'uomo più potente dell'universo.