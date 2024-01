Masters of the Universe: Revolution, il trailer della serie animata Netflix

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Masters of the Universe: Revolution che debutterà il 25 gennaio sulla piattaforma streaming.

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Masters of the Universe: Revolution, continuazione della serie realizzata da Kevin Smith (a sua volta sequel di He-Man e i dominatori dell'universo degli anni '80). La serie debutterà sulla piattaforma streaming il 25 gennaio.

Masters of the Universe: Revolution

Kevin Smith, Mattel Television Studio e Netflix presentano un'avventura epica che vede He-Man e Skeletor impegnati in uno scontro tanto atteso per il controllo di Eternia. Di seguito potete leggere la sinossi della serie: "He-Man e gli eroici guerrieri affrontano le forze di Skeletor, che si presenta in una versione meccanizzata e armata del potere di Motherboard. Skeletor attaccherà il cuore di Eternia, mentre il Principe Adam è alle prese con una nuova responsabilità, e con ciò che questo comporta per il suo alter ego He-Man. Adam dovrà scegliere tra lo scettro e la spada e tra la vita da re o da eroe. Nel frattempo la nuova maga Teela cerca il segreto della Magia del Serpente tra le nebbie di Darksmoke per ricostruire un regno magico e aiutare He-Man a difendersi dalla più grande minaccia che Eternia abbia mai affrontato: il ritorno del despota Hordak, leader dell'impero degli Horde".

Kevin Smith tornerà come showrunner della nuova serie insieme a Chris Wood nel ruolo di He-Man e di Mark Hamill in quello di Skeletor. Le nuove aggiunte del cast vocale includono Melissa Benoist nel ruolo di Teela, Meg Foster nel ruolo di Motherboard, Keith David nel ruolo di Hordak e William Shatner in un ruolo attualmente non confermato.