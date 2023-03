Melissa Benoist si unisce al cast di Masters Of The Universe: Revolution, sostituendo Sarah Michelle Gellar

Melissa Benoist farà parte del cast di Masters Of The Universe: Revolution, sequel di Revelation, dando voce al personaggio assegnato in precedenza a Sarah Michelle Gellar.

Melissa Benoist, ex star di Supergirl, sarà la voce Teela in Masters of the Universe: Revolution, il seguito di Revelation, l'adattamento delle avventure di He-Man realizzato da Kevin Smith e presente sulla piattaforma Netflix. L'annuncio del suo ingresso nel cast è stato reso ufficiale dalla Mattel.

Supergirl: Melissa Benoist nell'episodio Girl of Steel

Assumendo il ruolo che nel precedente adattamento era stato interpretato da Sarah Michelle Gellar, Melissa Benoist si sta preparando ad entrare nel cast vocale di Masters of the Universe: Revolution. Proseguendo gli eventi della storia precedente, negli episodi ci troveremo ancora invischiati nella lotta per salvare Eternia dalle grinfie del male.

"Revolution è una storia completamente nuova che si concentra sulla classica rivalità tra He-Man e Skeletor in un modo che il pubblico non ha mai visto prima", ha dichiarato la Mattel (tramite Deadline). Il comunicato prosegue: "È la tecnologia contro la magia, con He-Man e i guerrieri che affrontano le forze di Skeletor e una minaccia mortale per il pianeta".

Melissa Benoist si è dimostrata estremamente propositiva nei confronti della nuova storia in cui si appresta ad entrare: "Ho colto al volo l'opportunità di lavorare al fianco del mio amico Kevin Smith e di unirmi alla famiglia di Revolution, indossando i panni di un'altra eroina audace e senza paura". L'attrice ha dichiarato: "Non vedo l'ora di condividere la prossima evoluzione della storia di Teela con i fan".

Melissa Benoist in trattative per la serie drammatica HBO Max The Girls On The Bus

Nel cast, al fianco dell'attrice, troviamo: Chris Wood (He-Man), Mark Hamill (Skeletor) e William Shatner (sul suo personaggio non conosciamo ancora molti dettagli).