Masters of the Universe: primo sguardo a He-Man e Teela (e alla stazza dei loro interpreti)

Diamo uno sguardo ai protagonisti di Masters of the Universe, Nicholas Galitzine e Camila Mendes, mentre si preparano fisicamente per i ruoli di He-Man e Teela.

Stanno per prendere il via le riprese del reboot live-action di Masters of the Universe prodotto da Amazon MGM and Mattel, e i protagonisti Nicholas Galitzine e Camila Mendes sfoggiano i fisici scolpiti per calarsi nei panni del Principe Adam/He-Man e del suo braccio destro (e possibile interesse sentimentale) Teela.

In una foto del backstage, Galitzine e Mendes sono in posa insieme all'attore de Il trono di spade Hafthor Bjornsson, che interpreterà il villain Goat Man. Gli attori non sono in costume, ma Nicolas Galitzine presenta l'inconfondibile caschetto biondo di He-Man e Camila Mendes sfoggia la chioma rossa di Teela.

Che cosa sappiamo del reboot live-action

Anche se una sinossi ufficiale non è ancora stata svelata, secondo quanto anticipato il nuovo Masters of the Universe vedrà cambiamenti narrativi sostanziali rispetto al passato.

Secondo quanto riferito dall'insider Daniel Richtman, il film presenterà Adam come un "ragazzo normale nel mondo reale, che svolge un noioso lavoro d'ufficio". Apparentemente, "l'intera storia di He-Man e dei Dominatori dell'Universo sono racconti che ha sentito da bambino".

Sembra che il Principe Adam, nel film, sia precipitato sulla terra con la sua nave spaziale quando aveva solo 10 anni e sia stato separato dalla sua Spada del Potere, l'unico legame con la sua terra natale Eternia. Dopo essere stato rintracciato quasi due decenni dopo, il principe Adam viene riportato nello spazio per difendere il suo pianeta natale dalle forze del male di Skeletor. Ma per sconfiggere un cattivo così potente, il Principe Adam dovrà prima scoprire i misteri del suo passato e diventare He-Man, l'uomo più potente dell'Universo.

Il film, che sarà diretto da Travis Knight, vede nel cast anche Alison Brie nei panni della vice di Skeletor, Evil-Lyn, Idris Elba nel ruolo di Duncan/Man-At-Arms e Jared Leto che dovrebbe interpretare il villain Skeletor. Con loro anche Sam C. Wilson nei panni di Trap Jaw e Kojo Attah in quelli di Tri-Klops.