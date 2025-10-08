Masters of the Universe: prima occhiata alla Cittadella del Serpente di Skeletor nel film Amazon

I dirigenti di Amazon MGM e Mattel Greg Coleman e Ruth Henriquez erano presenti all'evento Brand Licensing Europe per promuovere il prossimo revival del franchise Masters of the Universe.

Il concept art della Cittadella del Serpente, dimora del malvagio Skeletor, è stato mostrato ai partecipanti. Il design appare fedele ai numerosi cartoni animati e fumetti in cui è apparso nel corso degli anni, confermando che, nonostante alcune parti del film saranno ambientate sulla Terra, i fan potranno comunque aspettarsi una rappresentazione fedele di Eternia.

Diretto dal regista di Bumblebee Travis Knight, il cast di Masters of the Universe sarà guidato da Galitzine nel ruolo di He-Man e Jared Leto in quello del malvagio Skeletor. Inoltre, ci saranno anche Alison Brie nel ruolo della luogotenente di Skeletor, Evil-Lyn; Camila Mendes nel ruolo della fidata compagna di He-Man, Teela; e Idris Elba nel ruolo del padre di Teela, Man-at-Arms.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Cosa ci aspetta dal nuovo adattamento di Masters of the Universe

Coleman e Henriquez hanno promesso ai fan una versione di He-Man che li renderà felici: "La proprietà non è mai scomparsa, ha continuato a reinventarsi. Questo sembra il momento perfetto", ha detto Henriquez riguardo alla decisione di riportare in vita il franchise di lunga data in un film live-action.

"I fan hanno chiesto di più e sappiamo che c'è una tendenza alimentata dalla nostalgia. Ma soprattutto, abbiamo aspettato il partner perfetto e il team creativo giusto per dare vita a Masters of the Universe in modo epico". Coleman ha aggiunto: "Per realizzare un film di questa portata e di questa ampiezza ci vuole un grande impegno, e non è facile riuscirci. Il pubblico è molto esigente. La grandezza del set e il livello di dettaglio erano fuori dal comune".

"Skeletor è uno dei cattivi più affascinanti di tutti i tempi, ma c'è anche la storia di Adam, che è una persona normale e deve conquistare il potere. È sempre stato dentro di lui e viene rivelato in modo potente", ha continuato. "Abbiamo un cast completo e [il regista] Travis Knight che aveva una visione. Anche se non avete mai visto Masters of the Universe, è una storia divertente e piacevole".

Masters of the Universe: la prima foto dal set

Qual è la storia del franchise della Mattel

La storia del film seguirà il principe Adam, un bambino di 10 anni, che si schianta sulla Terra a bordo di un'astronave e si separa dalla sua magica Spada del Potere, l'unico collegamento con la sua casa su Eternia. Dopo averla ritrovata quasi vent'anni dopo, il principe Adam viene catapultato nello spazio per difendere il suo pianeta natale dalle forze malvagie di Skeletor. Ma per sconfiggere un nemico così potente, il principe Adam dovrà prima scoprire i misteri del suo passato e diventare He-Man: l'uomo più potente dell'Universo.

L'eroe biondo nato dalle action figures Mattel è diventato una vera e propria icona del bene. Forte di un franchise inossidabile che comprende film, serie tv animate e prodotti di ogni genere, il live-action Masters of the Universe arriverà nelle sale americane il 5 giugno 2026.