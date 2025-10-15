Masters of the Universe: com'è il nuovo film Amazon? La produttrice ha visto un primo montaggio

Dopo aver avuto modo di vedere un primo montaggio approvato dal regista, ecco qual è stata la reazione della produttrice dei Mattel Studios

Dopo il successo globale di Barbie, la Mattel si sta ora concentrando sull'adattamento in live-action di Masters of the Universe e ora sappiamo che almeno una persona ha già visto il prossimo film degli Amazon MGM Studios.

L'Hollywood Reporter, infatti, ha recentemente intervistato Robbie Brenner, presidente della Mattel Studios e responsabile dei contenuti, che ha raccontato la sua esperienza sul set del reboot.

"Sono andata a visitare il set l'anno scorso e, tra tutti i film a cui ho lavorato nella mia vita, compreso Barbie, questo era il più grandioso. Era enorme", ha rivelato. "Credo che abbiamo occupato due o tre studi. Si trattava di otto set esterni. I personaggi che camminavano erano alti due metri e mezzo. In questo film ci sono personaggi davvero folli".

Masters of the Universe: Revelation, un'immagine della serie Netflix

Il responso dopo il primo montaggio e le ambizioni di Mattel

Brenner ha anche visto una prima versione del Director's Cut di Masters of the Universe e ha affermato di essere rimasta "sbalordita" dall'esperienza. Definendolo un "complimento perfetto a Barbie", la dirigente lo ha elogiato come "molto divertente" e ha detto che "sembra molto diverso".

Hasbro è la prova che trasformare i giocattoli in franchise di successo può portare a fortune alterne. Le saghe di Transformers e G.I. Joe ne sono la prova, con il primo che è passato da un valore di 1 miliardo di dollari a uno che la Paramount Pictures ha ripetutamente rimesso in discussione.

Brenner, tuttavia, ha dichiarato che Mattel è ben consapevole delle sfide che dovrà affrontare in futuro. "Penso che la gente si renda conto che 'Ok, Mattel è qui'. Siamo una forza. Non tutto sarà come Barbie, ma allo stesso tempo facciamo sul serio. Vogliamo raccontare grandi storie. Sento che abbiamo un'incredibile opportunità con tutte queste IP. Ora, con Mattel Studios che riunisce televisione e cinema sotto un unico ombrello e un unico ecosistema, ci sono infinite possibilità".

Cosa racconta Masters of the Universe?

La storia del film seguirà il principe Adam, un bambino di 10 anni, che si schianta sulla Terra a bordo di un'astronave e si separa dalla sua magica Spada del Potere, l'unico collegamento con la sua casa su Eternia. Dopo averla ritrovata quasi vent'anni dopo, il principe Adam viene catapultato nello spazio per difendere il suo pianeta natale dalle forze malvagie di Skeletor. Ma per sconfiggere un nemico così potente, il principe Adam dovrà prima scoprire i misteri del suo passato e diventare He-Man: l'uomo più potente dell'Universo.

L'eroe biondo nato dalle action figures Mattel è diventato una vera e propria icona del bene. Forte di un franchise inossidabile che comprende film, serie tv animate e prodotti di ogni genere, il live-action Masters of the Universe, diretto dal regista di Bumblebee Travis Knight, arriverà nelle sale americane il 5 giugno 2026.