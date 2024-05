Masters of the Universe: sarà Nicholas Galitzine l'interprete di He-Man nel nuovo film live-action

Il protagonista di The Idea of You, Nicholas Galitzine, è stato scelto per interpretare He-Man nel nuovo film di Masters of the Universe.

Sarà Nicholas Galitzine a interpretare He-Man nel nuovo film live-action di Masters of the Universe che verrà prodotto grazie alla collaborazione tra Prime Video e Mattel Films.

L'attore ha già collaborato con la piattaforma di streaming in occasione di The Idea of You e Rosso, bianco e sangue blu, di cui è stato recentemente annunciato lo sviluppo del sequel.

I primi dettagli del progetto

Per ora non è stata svelata la trama del nuovo film ispirato all'iconico franchise della Mattel che verrà diretto da Travis Knight e scritto da Chris Butler. In precedenza David Callaham, Aaron Nee e Adam Nee avevano lavorato alle bozze precedenti dello script di Masters of the Universe.

La data prevista per il debutto nei cinema è stata fissata al 5 giugno 2026. Galitzine, uno dei volti emergenti del cinema internazionale, sarà quindi il principe Adam di Eternia, impegnato a combattere contro il malvagio Skeletor.

Galitzine sarà il prossimo He-Man

Il ritorno della saga sul grande schermo

Mattel aveva realizzato le prime action figure nel 1982 e, un anno dopo, aveva debuttato la serie animata che ha avuto un grande successo in tutto il mondo e aveva dato vita a vari progetti collaterali, come film e serie tv, oltre a videogiochi, fumetti e altre linee di giocattoli.

Julie Rapaport di Amazon MGM Studios ha spiegato: "Siamo elettrizzati nel portare in vita Masters of the Universe e non potremmo essere più entusiasti nell'annunciare l'immensamente talentuoso Nicholas Galitzine come il nostro He-Man. Unendo le forze con il regista Travis Knight, Mattel ed Escape Artists, questa reintroduzione del personaggio e del suo universo sarà un film epico che delizierà gli spettatori da qui a Eternia".