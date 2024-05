Rosso, bianco e sangue blu: arriva il sequel, confermati Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez

L'atteso sequel della commedia romantica di successo del 2023 Rosso, bianco e sangue blu è ufficialmente in fase di sviluppo presso gli Amazon MGM Studios, con il ritorno delle star Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez.

Matthew López, che ha co-scritto e diretto il primo film, tornerà a scrivere la sceneggiatura insieme a Casey McQuiston, autore dell'omonimo romanzo best seller. Il cast e i registi hanno dato l'annuncio ieri dopo una proiezione speciale del film a Culver City, in California.

Il film originale racconta il modo in cui il figlio del Presidente degli Stati Uniti, Alex Claremont-Diaz (Perez), e il Principe Henry (Galitzine), terzo in linea di successione al trono britannico, affrontano la classica traiettoria di trasformazione da acerrimi nemici in amanti appassionati, dovendo al contempo evitare che la loro relazione diventi pubblica e faccia scalpore sui media internazionali (Spoiler: succede).

Rosso, Bianco e Sangue Blu: un'immagine del film

Un successo annunciato

Come per il romanzo di McQuiston, che è diventato un bestseller del New York Times al suo debutto nel 2019, Rosso, bianco e sangue blu è balzato in cima alla classifica dei 10 film di Prime Video ed è diventato immediatamente virale sui social media quando è stato presentato in anteprima sullo streamer nell'agosto 2023, portando a inevitabili speculazioni su un sequel. Nel novembre 2023, McQuiston ha accennato a questa possibilità alla rivista Out.

"Certo, mi piacerebbe molto", aveva dichiarato a proposito della possibilità di lavorare a un sequel, prima di aggiungere con una strizzatina d'occhio: "Non credo di poter dire nulla di più di questo - al momento".

Di cosa parlerà il sequel?

Non sono stati annunciati dettagli sulla trama, quindi non è chiaro chi altro del cast originale - tra cui Uma Thurman nel ruolo della madre di Alex, la Presidente Ellen Claremont; Clifton Collins Jr. nel ruolo del Sen. Oscar Diaz, il padre di Alex; Sarah Shahi nel ruolo di Zahra, il vice capo dello staff della Presidente Claremont; Rachel Hilson nel ruolo di Nora, la migliore amica di Alex; e Stephen Fry nel ruolo di Re Giacomo III, il nonno di Henry - riprenderà i propri ruoli. Inoltre, Amazon MGM non ha ancora annunciato se il sequel sarà trasmesso in streaming o se sarà distribuito anche nelle sale.

Anne Hathaway in The Idea Of You, la storia è ispirata a Harry Styles e agli One Direction

Dopo il film, Galitzine è stato anche impegnato a promuovere i suoi ruoli da protagonista nella serie limitata di Starz Mary & George (nel ruolo del consorte di Re Giacomo I) e nella storia d'amore di Prime Video The Idea of You (nel ruolo di un membro di una boy band che si innamora di Anne Hathaway).