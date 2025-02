Masters of the Universe ha trovato gli interpreti di Sorceress e Fisto

I produttori del film Masters of the Universe hanno annunciato due nuovi arrivi nel cast del film Masters of the Universe, ecco i dettagli.

Il cast del film Masters of the Universe che sarà diretto da Travis Knight, e prodotto da Amazon MGM Studios in collaborazione con Mattel, si è arricchito con l'arrivo di Morena Baccarin e Jóhannes Haukur Jóhannesson.

Per ora non sono stati svelati i dettagli esatti della trama del progetto ispirato alla linea di giocattoli degli anni '80 che ha poi dato vita a serie tv e film.

Nuovi protagonisti per Masters of the Universe

I produttori hanno affidato a Morena Baccarin il ruolo di Sorceress, la guardiana e padrona dei segreti del castello di Grayskull, fonte del potere di He-Man, e una delle creature più potenti di Eternia, oltre a essere la madre di Teela. I poteri del personaggio, inoltre, possono essere usati solo all'interno del castello, mentre all'esterno di Grayskull diventa un falco che comunica telepaticamente con i suoi fidati amici.

In Masters of the Universe l'attore Jóhannes Haukur Jóhannesson sarà poi Malcolm/Fisto, un combattente particolarmente forte, quasi alla pari con il protagonista che sarà interpretato da Nicholas Galitzine, di cui sono state diffuse nuove foto negli ultimi giorni. Fisto, inoltre, inizialmente viene ritratto come un villain prima di diventare un eroe ed è particolarmente abile nell'intrappolare e addestrare animali selvaggi. Nelle versioni precedenti del personaggio Malcolm ha anche un animale domestico chiamato Arachna.

Ecco le nuove foto di Galitzine che svelano la sua trasformazione fisica:

I protagonisti del film

Il cast è poi composto da Camila Mendes nel ruolo di Teela, Alison Brie che sarà Evil-Lyn, Jared Leto nei panni di Skeletor, Idris Elba che avrà il ruolo di Duncan/Man-at-Arms, Sam C. Wilson nei panni di Trap Jaw, Hafthor Bjornsson nel ruolo di Goat Man, e Kojo Attah che sarà Tri-Klops.

La sceneggiatura del lungometraggio è stata firmata da Chris Buttler dopo le prime bozze di David Callaham e Aaron e Adam Nee.

Nel film il protagonista dovrà scontrarsi con le forze del male che vogliono conquistare Eternia e l'intero universo.