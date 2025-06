Masters of the Universe: Dolph Lundgren comparirà in un ruolo segreto?

Dolph Lundgren, storico interprete di He-Man nel film Masters of the Universe negli anni '80 potrebbe partecipare anche al reboot prodotto da Amazon MGM Studios.

A lasciar intendere la possibilità di questa eventualità è stato lo stesso Lundgren. Dopo la fine delle riprese i membri del cast hanno iniziato a condividere sui social alcuni scorci del set.

Dolph Lundgren sarà nel nuovo Masters of the Universe?

Questa nuova versione live action è costituita da un cast particolarmente ampio e molti personaggi, tra i quali potrebbe essercene anche uno interpretato da Dolph Lundgren.

Dolph Lundgren armato in una scena

"È un po' un segreto, quindi non posso dire molto. Ma sì, forse sarò coinvolto in qualche modo. Vedremo" ha dichiarato l'attore svedese, praticamente confermando la propria presenza nel film, seppur in un ruolo ancora misterioso.

Quale potrebbe essere il ruolo di Dolph Lundgren in Masters of the Universe?

La teoria più accreditata è che Dolph Lundgren interpreti Re D'Vann Grayskull, antenato di He-Man. Nell'intervista, l'attore ha speso parole molto positive sul nuovo reboot e sulla differenza tra Prince Adam e gli altri classici supereroi.

"Se pensare a un nuovo film di He-Man ti fa sentire vecchio, pensa a me! Io ci recitavo! Cercano di rifare quel film da almeno 15 anni, e sono felice che ora ci stiano riuscendo. Hanno un cast fantastico, una grande troupe. È una produzione con un budget importante, targata MGM/Amazon. Penso che stiano facendo un ottimo lavoro" ha esclamato Lundgren.

Dolph Lundgren in una scena de I mercenari

La sceneggiatura del film è stata scritta da Chris Butler, e Travis Knight ha lavorato alla regia. L'uscita ufficiale del film nelle sale cinematografiche è prevista per il 5 giugno 2026, a meno di imprevisti che potrebbero far slittare la data.