Masters of the Universe: nel cast anche James Purefoy e Charlotte Riley in due ruoli importanti

I produttori del film Masters of the Universe hanno annunciato l'arrivo nel cast di James Purefoy e Charlotte Riley in due ruoli importanti per la storia di He-Man.

I produttori di Masters of the Universe hanno scelto gli attori che interpreteranno i genitori di He-Man, l'eroe interpretato da Nicholas Galitzine. Nel cast del film, che sarà realizzato grazie alla collaborazione tra Amazon MGM Studios e Mattel Films, ci saranno infatti anche James Purefoy e Charlotte Riley.

Travis Knight sarà il regista di Masters of the Universe, in arrivo nelle sale americane il 5 giugno 2025, progetto che si basa sulla famosa linea di giocattoli degli anni '80 che aveva dato vita a una popolare serie animata.

I ruoli affidati a Purefoy e Riley

James Purefoy (The Following, The Veil) avrà in Masters of the Universe la parte di Re Randor, che non sa che il figlio si trasforma in He-Man e crede che il giovane sia pigro e voglia evitare i suoi doveri come principe di Eternia. La regina, parte affidata a Charlotte Riley (Peaky Blinders, London Has Fallen), avrà invece qualche dubbio riguardante la vita del figlio.

I protagonisti del film

Pochi giorni fa era stato svelato l'arrivo tra gli interpreti del film con star Nicholas Galitzine anche di Morena Baccarin nel ruolo di Sorceress e di Jóhannes Haukur Jóhannesson nella parte di Malcolm/Fisto.

Il cast è poi composto da Camila Mendes nel ruolo di Teela, Alison Brie che sarà Evil-Lyn, Jared Leto nei panni di Skeletor, Idris Elba che avrà il ruolo di Duncan/Man-at-Arms, Sam C. Wilson nei panni di Trap Jaw, Hafthor Bjornsson nel ruolo di Goat Man, e Kojo Attah che sarà Tri-Klops.

La versione più recente della sceneggiatura del lungometraggio, che mostrerà il giovane principe di Eternia impegnato in una dura lotta contro le forze del male insieme ai suoi fedeli alleati, è stata firmata da Chris Butler.