Masters of the Universe: Nicholas Galitzine mostra la massa muscolare acquisita per interpretare He-Man

Una preparazione serrata e rigida ha coinvolto l'attore di The Idea of You.

Nicholas Galitzine ha pubblicato nelle storie di Instagram una foto accanto al suo albero di Natale illuminato che certifica la sua incredibile trasformazione fisica in previsione dell'adattamento live action di Masters of the Universe.

Muscoli ben definiti nel look casual in maglietta e pantaloncini, con tanto di acconciatura più lunga del solito. Lo scorso maggio, Galitzine ha annunciato di aver ottenuto il ruolo di He-Man battendo la concorrenza di altri candidati come Noah Centineo e Kyle Allen.

Il potere di Adam

"Per il potere di Grayskull, a me il potere" scrisse Galitzine annunciando la sua partecipazione al progetto "Sono incredibilmente orgoglioso di annunciare che interpreterò Adam, il Principe di Eternia, in Masters of the Universe".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il film si basa sulla popolare linea di action figure Mattel che ha ispirato la serie animata degli anni '80, He-Man and the Masters of the Universe, franchise ampliato successivamente anche al cinema.

Il progetto di He-Man

L'avvento di Nicholas Galitzine in Masters of the Universe ha confermato ulteriormente il concreto avvio di un progetto rimasto in cantiere per diversi anni, passando da Netflix ad Amazon.

Ora l'uscita sembra confermata per il 2026, con una star emergente come Galitzine al centro del progetto diretto da Travis Knight e scritto da Chris Butler. La scelta di Nicholas Galitzine come protagonista aveva fatto storcere il naso inizialmente ai fan a causa del fisico snello molto diverso da quello di He-Man. Le ultime immagini dimostrano che l'attore si è sottoposto ad una lunga serie di allenamenti per poter raggiungere un aspetto adatto al personaggio.