Agatha: Diari di Darkhold, primo sguardo allo spinoff di Wandavision in un video

La versione steelbook di WandaVision ci regala primo sguardo sullo spinoff Agatha: Diari di Darkhold (precedentemente noto come Agatha: Coven of Chaos), in una featurette del dietro le quinte condivisa online.

Il video rivela il ritorno di Kathryn Hahn nei panni della strega Agatha, anticipando i nuovi costumi indossati dal personaggio che sembrano aderenti alla versione apparsa nei fumetti. Vediamo anche i membri del cast di supporto Ali Ahn, Patti LuPone, Sasheer Zamata, Aubrey Plaza e Joe Locke, che dovrebbe interpretare Wiccan.

Il filmato sembra confermare un dettaglio della trama precedentemente trapelato secondo cui Agatha e i suoi alleati intraprenderanno un viaggio lungo la Strada delle Streghe, dimensione mistica dell'esistenza che solo gli stregoni sono in grado di percorrere.

Cosa ci aspetta nello spinoff di Wandavision?

Agatha: Diari di Darkhold si concentrerà sulla potente strega Agatha Harkness, che è quasi riuscita a sconfiggere Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) nel finale di stagione di WandaVision prima di essere intrappolata a Westview nel suo personaggio di "vicina ficcanaso Agnes". Sebbene non sia prevista la comparsa di Elizabeth Olsen, Wanda potrebbe avere qualcosa a che fare con la liberazione di Agatha come suggerirebbero gli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Jac Schaeffer è lo sceneggiatore e e produttore esecutivo dello show di cui ha diretto diversi episodi insieme a Gandja Monteiro e Rachel Goldberg.

"Nel primo episodio, vediamo Agatha liberarsi finalmente dall'incantesimo in cui è rimasta intrappolata", si legge in una sinossi pubblicata di recente. "Non vede l'ora di tornare ai suoi vecchi modi omicidi solo per scoprire di essere impotente. L'unica via da seguire per lei è intraprendere una pericolosa ricerca per recuperare i suoi poteri con l'aiuto di uno o due improbabili amici."

L'uscita in streaming di Agatha: Diari di Darkhold è stata posticipata all'ottobre 2024 a causa degli scioperi di attori e sceneggiatori che hanno paralizzato Hollywood la scorsa estate.