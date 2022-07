Marvel: Vincent D'Onofrio e Charlie Cox, interpreti di Kingpin e Daredevil, nel cast di Echo

Vincent D'Onofrio e Charlie Cox reciteranno di nuovo insieme nei ruoli di Kingpin e Daredevil in occasione di Echo, la serie spinoff di Hawkeye.

I due attori, che erano già apparsi nel MCU dopo la cancellazione delle serie Marvel prodotte per Netflix, saranno quindi tra i protagonisti del nuovo progetto con star Alaqua Cox.

Secondo le indiscrezioni, negli episodi di Echo Daredevil/Matt Murdock, interpretato nuovamente da Charlie Cox dopo il film Spider-Man: No Way Home, sarebbe alla ricerca di una precedente alleata. Le anticipazioni del podcast The Weekly Planet sostengono che si tratti di Jessica Jones, ruolo affidato a Krysten Ritter che ha più volte espresso il suo desiderio di tornare nel mondo della Marvel.

Kingpin, affidato a Vincent D'Onofrio, ha invece già un legame con Maya Lopez (Alaqua Cox), elemento esplorato in Hawkeye.

Charlie Cox, parlando a febbraio della possibilità di recitare ancora accanto a Vincent D'Onofrio, aveva raccontato: "Immagino, e spero, che i nostri mondi si scontreranno ancora perché le cose che abbiamo fatto in passato sono state tremendamente divertenti ed è un attore così incredibile".

In esclusiva su Disney+ nel 2023, il racconto delle origini di Echo ritrova Maya Lopez, la cui condotta spietata a New York la segue anche nella sua città natale. La ragazza deve affrontare il suo passato, ricollegarsi alle sue radici native americane e riscoprire il significato di famiglia e comunità se vuole sperare di riuscire ad andare avanti.

Echo è interpretata anche da Chaske Spencer (Wild Indian, The English), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon, Stumptown), Devery Jacobs (Reservation Dogs di FX, American Gods) e Cody Lightning (Hey, Viktor!), con Graham Greene (I segreti di Wind River, Longmire) e Zahn McClarnon (Dark Winds, Reservation Dogs).

Gli episodi della serie sono diretti da Sydney Freeland (Navajo) e Catriona McKenzie (Gunaikurnai). I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Stephen Broussard, Richie Palmer, Marion Dayre e Jason Gavin (Blackfeet). I co-produttori esecutivi invece sono Amy Rardin, Sydney Freeland, Christina King (Seminole) e Jennifer Booth.