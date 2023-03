Marvel: Victoria Alonso sarebbe stata licenziata, Kevin Feige ha scelto di non intervenire

Emergono nuovi dettagli sulla burrascosa uscita di Victoria Alonso, dirigente di lunga data dei Marvel Studios. All'inizio di questa settimana, è emerso che Alonso si era dimessa dai Marvel Studios venerdì 17 marzo, ponendo fine al suo mandato di 17 anni con la compagnia. Secondo Variety, tuttavia, tre addetti ai lavori a conoscenza della situazione affermano che Alonso sarebbe stata licenziata dal suo ruolo di Presidente di Physical, Post Production, VFX e Animazione dei Marvel Studios. Inoltre, sembra che la dirigente non fosse al corrente di quanto stava per accadere e sia stata colta alla sprovvista dal licenziamento in cui Kevin Feige avrebbe scelto di non intervenire.

Apparentemente, la decisione del licenziamento sarebbe stata presa da un consorzio che include il co-presidente della Disney Entertainment Alan Bergman e il dipartimento legale delle risorse umane di The Walt Disney Company. Il CEEO della Marvel Kevin Feige non è stato coinvolto nel processo, ma pare che si sia "sentito impantanato in una situazione impossibile" e alla fine abbia scelto di non intervenire quando la decisione è stata presa.

I motivi del licenziamento di Victoria Alonso non sono stati rivelati, ma potrebbero avere a che fare con le proteste da parte degli addetti agli effetti speciali dei Marvel Studios che da tempo lamentano una situazione di disagio lavorativo. Secondo un report pubblicato su Twitter, Victoria Alonso sarebbe stata "personalmente responsabile dell'ambiente di lavoro tossico".

"È conosciuta nel settore per il suo potere immenso", ha detto un tecnico VFX anonimo con sede a Vancouver, che ha promesso di non lavorare mai più per la Marvel in un pezzo pubblicato da Vulture all'inizio di quest'anno. "Se le piaci, troverai lavoro e farai carriera nel settore. Se l'hai fatta incazzare in qualche modo, verrai fatto fuori."

Nello stesso articolo, tuttavia, un esperto VFX con sede nel Regno Unito di nome Joe Pavlo ha definito l'esistenza di una lista nera del settore "un mito", affermando che grandi studi come la Marvel hanno così tanto lavoro VFX da fare che non possono permettersi di tagliare qualcuno fuori. Anche il reportage di Variety cita le dichiarazioni di un artista VFX senior della Marvel, che avrebbe respinto le accuse contro Alonso, in particolare l'idea che la dirigente avrebbe preso di mira singoli addetti ai lavori. "L'idea di un dirigente esperto che terrorizza i dipendenti sembra un po' fuori luogo", ha detto. Inoltre, tre diversi attori emergenti del Marvel Cinematic Universe hanno concordato sul fatto che Alonso fosse "solo una forza di supporto sul set". Anche un ex dirigente Disney è venuto in difesa di Alonso, dicendo: "Era l'epitome della professionalità e sa il fatto suo".