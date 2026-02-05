Marvel, il futuro di Kevin Feige passerà da Avengers: Doomsday?

Il ruolo di Kevin Feige all'interno dell'universo Disney/Marvel è sempre oggetto di discussione, con parecchie speculazioni social che ogni tanto fanno capolino ma che non sono mai state al centro di dinamiche ufficiali legati ai cambiamenti dell'azienda.

Una delle ultime teorie riguarda il destino di Feige presumibilmente legato al successo di Avengers: Doomsday, il prossimo attesissimo film del Marvel Cinematic Universe, chiamato a rialzare la china dopo anni di sostanziale declino dopo i fasti culminati con Avengers: Endgame.

Il futuro di Kevin Feige

Dopo la nomina di Josh D'Amaro come CEO e successore di Bob Iger a capo della presidenza Disney e Dana Walden come presidente e Chief Creative Officer, l'attenzione si è spostata su Kevin Feige. Tuttavia, gli addetti ai lavori non si aspettano cambiamenti a breve, anche perché Feige è concentrato sul prossimo film degli Avengers e sul nuovo corso degli X-Men.

Primissimo piano di Chris Hemsworth in Avengers: Doomsday

Inoltre, Kevin Feige rimane il produttore cinematografico con i maggiori incassi di tutti i tempi, con oltre 31 miliardi di dollari al box-office globale maturato grazie ai successi dei film ai quali ha lavorato. È vero che gli ultimi film hanno sottoperformato nelle sale e i Marvel Studios non stanno vivendo un periodo d'oro come in passato ma è difficile prevedere un passaggio di consegne a breve termine, nonostante ci siano parecchi detrattori che vorrebbero un cambiamento al vertice.

I protagonisti di Avengers: Doomsday

In attesa di saperne di più sul futuro di Kevin Feige, i fan attendono il 18 dicembre, giorno in cui uscirà nelle sale Avengers: Doomsday, che anticipa Secret Wars, in programma nelle sale il 17 dicembre 2027. Diretto dai fratelli Russo, Avengers: Doomsday comprende un ricchissimo cast di star MCU.

Paul Rudd nel ruolo di Ant-Man, Simu Liu come Shang-Chi, Tom Hiddleston come Loki, Lewis Pullman come Sentry, Florence Pugh come Yelena, Danny Ramirez come Falcon, Ian McKellen come Magneto, Sebastian Stan come Bucky, Winston Duke come M'Baku, Chris Hemsworth come Thor, Kelsey Grammer come Beast, James Marsden come Cyclops, Channing Tatum come Gambit e Wyatt Russell come U.S. Agent.

Insieme a Vanessa Kirby come Sue Storm, Rebecca Romijn come Mystique, Patrick Stewart come Professor X, Alan Cumming come Nightcrawler, Letitia Wright come Black Panther, Tenoch Huerta Mejía come Namor, Pedro Pascal come Reed Richards, Hannah John-Kamen come Ghost, Joseph Quinn come Johnny Storm, David Harbour come Red Guardian, Ebon Moss-Bachrach come The Thing, Anthony Mackie come Captain America e, naturalmente, Robert Downey Jr.. nel ruolo di Doctor Doom.