Marvel: Victoria Alonso era "personalmente responsabile dell'ambiente di lavoro tossico"

A sorpresa, poche ore fa sono state annunciate le dimissioni di Victoria Alonso, Presidente di Physical, Post Production, VFX e Animazione dei Marvel Studios, dopo 17 anni. In un primo tempo non sono state rivelate le ragioni ufficiali alla base della sua decisione, ma secondo Chris Lee, reporter senior di NY Mag, la Alonso sarebbe la principale responsabile dell'ambiente di lavoro tossico che dominerebbe la sezione effetti speciali della compagnia.

Victoria Alonso è stata responsabile della produzione dell'animazione e degli effetti visivi per i film MCU che hanno incassato oltre 25 miliardi di dollari al botteghino globale, ma secondo quanto riferito da Chris Lee, il suo rapporto con gli artisti che hanno lavorato a quei progetti sarebbe stato tutt'altro che amichevole.

"Tanti addetti ai lavori del settore effetti speciali mi hanno detto che Victoria Alonso era personalmente responsabile dell'ambiente di lavoro tossico della Marvel: un dominatrice che ricompensava la fedeltà indiscussa con una valanga di lavoro, ma che terrorizzava i professionisti degli effetti speciali con la lista nera" scrive su Twitter Lee. "Aveva una quantità incredibile di potere, interveniva in tutte le principali decisioni creative sui film e le serie Marvel. 'Kevin Feige e Victoria Alonso approvano personalmente ogni singolo fotogramma, tutto il lavoro sugli effetti visivi, che di solito è compito di un regista o di uno showrunner', mi ha detto un tecnico. 'Tutti temiamo Victoria Alonso' ha aggiunto un altro tecnico. 'Se le piaci, troverai lavoro e farai carriera nel settore. Se l'hai fatta incazzare in qualche modo, verrai escluso'".

Le frasi di Chris Lee sono state contestate da un'altra utente che, in passato, ha collaborato a un libro sui Marvel Studios, intervistando vari dipendenti dell'azienda, e definisce la sua descrizione una "caratterizzazione grossolana" di Victoria Alonso.

Certo è che il settore effetti speciali dei Marvel Studios aveva già fatto parlare di sé solo poche settimane fa per via di un'accesa polemica secondo cui il cattivo risultato ottenuto dalla CGI di Ant-Man and the Wasp: Quantumania sarebbe dovuto alla scelta di Marvel di privilegiare Black Panther: Wakanda Forever, lasciando troppo poco tempo ai tecnici per curare la post-produzione del film con Paul Rudd.