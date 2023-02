Ant-Man and the Wasp: Quantumania, CGI orribile? La Marvel ha dato la precedenza a Black Panther 2

Se c'è una critica che puntualmente fa capolino nelle varie recensioni di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è quella rivolta alla CGI considerata non all'altezza dei Marvel Studios.

Considerando che la pellicola di Peyton Reed è ambientata quasi interamente nel Regno Quantico, ricostruito interamente in computer grafica, ci si aspettava sicuramente di più dal reparto degli effetti visivi.

Tuttavia, secondo un articolo pubblicato da Vulture, ci sarebbe una spiegazione: la Marvel avrebbe concentrato tutte le sue risorse su Black Panther: Wakanda Forever, uscito nelle sale a novembre 2022 e non avrebbe poi più avuto abbastanza tempo per rimaneggiare o migliorare la CGI di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Secondo l'articolo, le stesse società di VFX stavano lavorando a entrambi i film contemporaneamente e, secondo i diretti interessati, Quantumania è passato in secondo piano dato che gli artisti di quel film non hanno ricevuto le risorse necessarie a causa della priorità data a Wakanda Forever.

Inoltre, la post-produzione di Quantumania aveva un numero così basso di persone al lavoro sugli effetti, che sarebbe stato impossibile rispettare le richieste e le tempistiche date dallo studio.