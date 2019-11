Marvel: Thanos aveva nomi diversi in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame

In Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame Thanos veniva chiamato con due nomi diversi, la rivelazione in un nuovo libro sulla genesi di Avengers: Endgame.

Marvel ha rivelato che Thanos veniva chiamano con due nomi diversi in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. La curiosità è stata rivelata nel libro The Art of Marvel Studios' Avengers: Endgame, dedicato ai retroscena del film.

The Art of Marvel Studios' Avengers: Endgame contiene concept art e interviste esclusive in cui viene svelato l'immane lavoro per realizzare quello che rappresenta il culmine di 22 film interconnessi tra di loro. Nel libro, il concept artisti Wesley Burt ha rivelato che in Avengers: Endgame Thanos era noto come Thanos il Guerriero (Warrior Thanos), mentre in Avengers: Infinity War veniva chiamato Thanos il Filosofo (Philosopher Thanos).

Nell'MCU, l'unica volta in cui Thanos viene nominato usando il suo soprannome ufficiale, Titano Pazzo, è in Guardiani della Galassia, quando Corpsman Dey descrive Gamora come la "figlia adottiva del titano Pazzo, Thanos." Per il resto del tempo è semplicemente Thanos, il gigante viola che ha spazzato via metà dell'universo con uno schiocco di dita. Dietro le quinte, però, il team Marvel aveva soprannomi diversi per il personaggio in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

